  • Сычев о Жедсоне за 27 млн евро: «Не понимаю, за что «Спартак» заплатил такие деньги. Он дублирует Барко, они одноплановые игроки»
22

Сычев о Жедсоне за 27 млн евро: «Не понимаю, за что «Спартак» заплатил такие деньги. Он дублирует Барко, они одноплановые игроки»

Дмитрия Сычева пока не убедил трансфер Жедсона Фернандеша в «Спартак» .

Красно-белые купили полузащитника у «Бешикташа» за 27 млн евро прошлым летом. 

Как вам Жедсон – самый дорогой трансфер «Спартака»?

– Пока не впечатлил. Не понимаю, за что заплатили такие огромные деньги. Он дублирует на поле Барко, они одноплановые игроки. Если бы он был явно сильнее, вопросов не было бы.

Может, нужна адаптация. Но пока к этому трансферу вопросов больше, чем ответов, – сказал бывший нападающий сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЖедсон Фернандеш
logoЭсекиэль Барко
logoДмитрий Сычев
