Сычев о Жедсоне за 27 млн евро: «Не понимаю, за что «Спартак» заплатил такие деньги. Он дублирует Барко, они одноплановые игроки»

Дмитрия Сычева пока не убедил трансфер Жедсона Фернандеша в «Спартак» .

Красно-белые купили полузащитника у «Бешикташа» за 27 млн евро прошлым летом.

– Как вам Жедсон – самый дорогой трансфер «Спартака»?

– Пока не впечатлил. Не понимаю, за что заплатили такие огромные деньги. Он дублирует на поле Барко , они одноплановые игроки. Если бы он был явно сильнее, вопросов не было бы.

Может, нужна адаптация. Но пока к этому трансферу вопросов больше, чем ответов, – сказал бывший нападающий сборной России.