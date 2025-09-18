Дуглас Сантос: «С самого начала дал понять, что хочу играть за Бразилию. Слава богу, что возможность появилась в «Зените»

Дуглас Сантос изначально планировал играть за сборную Бразилии, а не России.

В сентябре защитник «Зенита», у которого есть российское гражданство, дебютировал за сборную Бразилии. Теперь он снова считается легионером в Мир РПЛ .

«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии . И, как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи.

Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит », – сказал Сантос .