Дуглас Сантос: «С самого начала дал понять, что хочу играть за Бразилию. Слава богу, что возможность появилась в «Зените»
Дуглас Сантос изначально планировал играть за сборную Бразилии, а не России.
В сентябре защитник «Зенита», у которого есть российское гражданство, дебютировал за сборную Бразилии. Теперь он снова считается легионером в Мир РПЛ.
«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И, как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту, детскую мечту, мечту не только мою, но и всей моей семьи.
Слава богу, что появилась такая возможность, выступая за «Зенит», – сказал Сантос.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости