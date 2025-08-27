  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дуглас Сантос о вызове в сборную Бразилии: «Я очень рад, для меня всегда будет честью играть за команду. Должен поблагодарить Бога за эту возможность!»
58

Дуглас Сантос о вызове в сборную Бразилии: «Я очень рад, для меня всегда будет честью играть за команду. Должен поблагодарить Бога за эту возможность!»

Дуглас Сантос высказался о своем вызове в сборную Бразилии.

«Я очень рад вызову в сборную, для меня всегда будет честью играть за сборную Бразилии. Я просто должен поблагодарить Бога за эту возможность!» – написал защитник «Зенита» в соцсети. 

Также футболист привел цитату из евангелия от Матфея: «Прежде всего ищите Царства Божьего и его праведности, и это все тоже будет дано вам».

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил бразильцу российское гражданство. 

Ранее спортивный юрист Юрий Зайцев отмечал следующее: «Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером».

Дугласа Сантоса вызвали в сборную Бразилии: если сыграет, снова будет легионером в РПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Дугласа Сантоса
logoпремьер-лига Россия
религия
logoСборная Бразилии по футболу
logoДуглас Сантос
logoЗенит
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» о вызове Дугласа в сборную Бразилии: «То, что он теперь будет считаться легионером, принимаем как данность. Рады, что игроки в нашей команде развиваются»
119вчера, 16:48
Дуглас Сантос согласен ехать в сборную Бразилии, сообщил агент: «Почему нет? Любой футболист мира принял бы приглашение»
17вчера, 15:59
Глава «Зенита» Медведев о Дугласе в расширенном списке сборной Бразилии: «Ждем юридического заключения»
42вчера, 10:27
«Зенит» отказался продавать Дугласа Сантоса. Он интересен «Атлетико Минейро» и другим бразильским клубам (Goal)
63вчера, 05:10
Главные новости
Смолов о словах Дзюбы про «Спартак»: «Он бы пригодился там, но был бы дисбаланс, он бы не согласился выходить на 15 минут. Артем достаточно токсичный парень»
315 минут назадВидео
Саплинов о Карпине: «Лучший тренер с российским паспортом сегодня»
1323 минуты назад
Карпин о проигрыше «Крыльям»: «Динамо» оказывало давление, создавало моменты, но не смогло реализовать. Были незапланированные замены: кто‑то устал, чья‑то игра не устраивала»
4944 минуты назад
Как ИИ помогает медиабизнесу, а не остается просто модным словом – рассказывает лид ML-команды Спортса’’ в новом выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
45 минут назадВакансия
Нюбель, Рюдигер, Та, Виртц, Адейеми, Штиллер, Киммих, Фюллькруг, Вольтемаде – в составе сборной Германии на матчи со Словакией и Северной Ирландией
448 минут назад
Майну интересен «Наполи» и «Роме». Хавбек «МЮ» хочет играть в ЛЧ (Daily Mail)
1155 минут назад
«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 9 матчей. У команды худший старт сезона с 2019 года
68сегодня, 15:33
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Краснодар» играет с «Сочи», «Динамо» Москва уступило «Крыльям» по пенальти, ЦСКА в гостях у «Балтики»
690сегодня, 15:27Live
«Динамо» Карпина выиграло 1 из 6 последних матчей
74сегодня, 15:24
«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Динамо» Москва – 5:4! Кокарев отразил удар Маричаля в серии
74сегодня, 15:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Краснодар». 0:3 – Кривцов, Козлов и Ленини забили, у Батчи три ассиста. Онлайн-трансляция
84 минуты назадLive
«Аталанта» показала третью форму на сезон-2025/26 – оранжевую с черно-синими волнистыми полосами, символизирующими «энергию и дух болельщиков»
7 минут назадФото
80-летний Моратти попал в реанимацию из-за пневмонии. Экс-глава «Интера» в тяжелом состоянии, его интубировали
312 минут назад
Исак вызван в сборную Швеции на сентябрьские матчи. Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за клуб и тренируется самостоятельно
212 минут назад
Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации. Кипрский АЕК сыграет с «Бранном», в четверг ПАОК примет «Риеку», «Динамо» Киев – «Маккаби» Тель-Авив
115 минут назад
Окслейд-Чемберлен и «Бешикташ» расторгли контракт. 32-летний хавбек хочет играть в АПЛ или Чемпионшипе
426 минут назад
Аморим о защитниках «МЮ»: «Об угловых у наших ворот много говорят, но с «Фулхэмом» у нас были моменты, пенальти, гол со стандарта. Это происходит в каждом матче»
129 минут назад
«Ювентус» продал Джало «Бешикташу» за 3,5 млн евро и 1 млн в виде бонусов
335 минут назадФото
Зобнин о «Спартаке»: «Нужно быть готовым к постоянному давлению. Всегда требуют результата, играешь ли ты с «Зенитом», ЦСКА или командой из нижней части таблицы»
340 минут назад
Аканджи интересен «Кристал Пэлас». Лондонцы сделали запрос по защитнику «Сити», интересующему «Галатасарай» (ESPN)
151 минуту назад