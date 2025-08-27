Дуглас Сантос о вызове в сборную Бразилии: «Я очень рад, для меня всегда будет честью играть за команду. Должен поблагодарить Бога за эту возможность!»

Дуглас Сантос высказался о своем вызове в сборную Бразилии.

«Я очень рад вызову в сборную, для меня всегда будет честью играть за сборную Бразилии. Я просто должен поблагодарить Бога за эту возможность!» – написал защитник «Зенита» в соцсети.

Также футболист привел цитату из евангелия от Матфея: «Прежде всего ищите Царства Божьего и его праведности, и это все тоже будет дано вам».

В октябре 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил бразильцу российское гражданство.

Ранее спортивный юрист Юрий Зайцев отмечал следующее: «Если Дуглас не сыграет за Россию, то может через ФИФА вернуться в сборную Бразилии. Тогда он уже не сможет играть за нашу сборную и будет считаться легионером».

Дугласа Сантоса вызвали в сборную Бразилии: если сыграет, снова будет легионером в РПЛ