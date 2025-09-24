Игнашевич об РПЛ: «Я против лимитов. Но в «Зените» один Латышонок из россиян, это не совсем правильно. Никак не зарабатываем, но тратим большие деньги на иностранцев»

Сергей Игнашевич высказался о планах ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о постепенном ужесточение лимита на легионеров что к 2028 году. Новый формат подразумевает 10 иностранцев в заявке команды, максимум 5 из которых могут находиться на поле.

«Как я отношусь к ужесточению лимита на легионеров? Я считаю, что любой лимит дает ограничения – поэтому я против лимитов.

Мы сейчас находимся в изоляции, не участвуем в международных соревнованиях, никак не зарабатываем, но тратим большие деньги на иностранцев. Мне это непонятно, надо думать над этим.

Возьмем «Зенит »: играют 10-11 иностранцев, включая Алипа и Дугласа Сантоса , один Латышонок из россиян. Это не совсем правильно.

Иностранные футболисты не мотивированы, на мой взгляд, у них нет больших футбольных амбиций и целей. Они не хотят себя проявлять сегодня, попасть в другую команду. Просто хотят заработать», – сказал бывший защитник сборной России.