Российский футболист Криворог об Испании: «Я жил нелегально 2 года. Не спалили, потом получил ВНЖ. Максимум при отсутствии документов – штраф до 5 тысяч евро»
27-летний защитник Марк Криворог сейчас выступает за клуб испанской шестой лиги «Мойете».
– Почему ты выбрал именно региональную лигу Испании?
– Уже везде закрылись дозаявки, а у меня не было рабочей визы. Остался лишь вариант с регионалкой. Два года я жил в Испании нелегально – не было вида на жительство. Из-за этого мог играть только на любительском уровне. Потом прошел процесс легализации, и я получил ВНЖ.
– Угрожали депортацией?
– Меня не спалили. В любом случае максимум при отсутствии документов – штраф.
– Солидная выплата?
– Достаточно большой разброс: от 500 до 5 тысяч евро. Очень запутанная градация, – сказал Криворог.
