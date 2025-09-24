Российский футболист рассказал, что два года проживал в Испании нелегально.

27-летний защитник Марк Криворог сейчас выступает за клуб испанской шестой лиги «Мойете».

– Почему ты выбрал именно региональную лигу Испании?

– Уже везде закрылись дозаявки, а у меня не было рабочей визы. Остался лишь вариант с регионалкой. Два года я жил в Испании нелегально – не было вида на жительство. Из-за этого мог играть только на любительском уровне. Потом прошел процесс легализации, и я получил ВНЖ.

– Угрожали депортацией?

– Меня не спалили. В любом случае максимум при отсутствии документов – штраф.

– Солидная выплата?

– Достаточно большой разброс: от 500 до 5 тысяч евро. Очень запутанная градация, – сказал Криворог.

