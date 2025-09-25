  • Спортс
  • Мостовой о Талалаеве: «Он немножко зазвездился, иногда бывает дерзким. Успех «Балтики» связан с физическим состоянием команды – это компенсирует нехватку класса и мастерства»
7

Мостовой о Талалаеве: «Он немножко зазвездился, иногда бывает дерзким. Успех «Балтики» связан с физическим состоянием команды – это компенсирует нехватку класса и мастерства»

Александр Мостовой заявил, что Андрей Талалаев зазвездился.

– «Балтика» под руководством Андрея Талалаева идет третьей в таблице РПЛ. Сколько продлится это чудо? Причем я видел, вы критиковали Талалаева.

– Не то, чтобы критиковал. Но я всегда говорю правду. Кому-то она нравится, кому-то – нет. Но я имею право на свое мнение.

Талалаев иногда бывает дерзким. Он немножко зазвездился. Так часто бывает у многих людей в нашей стране.

Ну, а успех «Балтики» связан с тем, что команда в очень хорошем физическом состоянии. Как я посмотрел и мне сказали – оказывается, там тренер по физподготовке из Италии. Конечно, у них команда будет готова. Когда физика в порядке, то есть успех. Если не хватает техники, класса, мастерства, то чем это компенсировать? Физическим состоянием. А оно хорошее.

Кстати, в последней игре – против «Ростова» (0:0) – уже было видно, что «Балтике» немного не хватает физики. Потому что идет череда игр, переезды. Ну и физика когда-то заканчивается. Посмотрим, что будет дальше, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
