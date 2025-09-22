  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев про «Балтику»: «Все ждут, что мы сдуемся. Мы не сдуемся. Но играть в хороший футбол пока не всегда получается»
Талалаев про «Балтику»: «Все ждут, что мы сдуемся. Мы не сдуемся. Но играть в хороший футбол пока не всегда получается»

Андрей Талалаев заявил, что «Балтика» не намерена «сдуваться».

Сегодня калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) в 9-м туре Мир РПЛ. У «Балтики» 9 матчей без поражений на старте сезона – это рекорд среди команд, поднявшихся в высший дивизион.

«Для меня не так важен рекорд, для меня важно вот это ощущение. У меня сомнения сегодня по второму тайму, что дальше будет.

Все ждут, что мы сдуемся, – мы не сдуемся. Но нам играть в футбол нужно в хороший. А у нас пока, к сожалению, не всегда это получается», – сказал главный тренер «Балтики» на пресс-конференции.

Команда Талалаева набрала 17 очков в Мир РПЛ и занимает 2-е место в турнирной таблице.

Талалаев после 0:0 с «Ростовом»: «За большие цели не играют так, как «Балтика» во втором тайме. Может быть, больше не получится побороться за медали»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
