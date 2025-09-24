Игнашевич о «Балтике»: «Лучшая команда России по физической готовности. Моего багажа там нет»

Сергей Игнашевич высказался о результатах «Балтики» на старте сезона.

Игнашевич возглавлял калининградскую команду с октября 2021 года по июнь 2024-го. В нынешнем сезоне «Балтика» под руководством Андрея Талалаева еще ни разу не проиграла в Мир РПЛ и идет 3-й в турнирной таблице с 17 очками после 9 туров.

«Балтика » выдала великолепный старт сезона. Это тренерская команда, там нет моего багажа. Осталось три футболиста, которые работали со мной. «Балтика» – лучшая команда России по физической готовности. Желаю калининградцам успехов», – сказал Игнашевич .