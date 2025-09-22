Талалаев о том, устанет ли «Балтика»: «Каждые шесть недель мы становимся еще более интенсивными. Мы будем двигаться вперед»

Андрей Талалаев прокомментировал выступления «Балтики» в сезоне-2025/26.

Клуб из Калининграда не проигрывает в девяти турах Мир РПЛ подряд и идет 2-м в таблице.

«Люди, которые смотрят за нашей командой, знают, что каждые шесть недель мы становимся еще более интенсивными. Но эта работа современных тренеров очень сильно отличается от нашей старой советской школы. И у нас нет большого отличия между подготовительным и соревновательным циклом.

Поэтому не знаю, напугаю я соперников или нет, но футбол «Балтики» с каждым циклом шестинедельным будет становиться еще более интенсивным – будем двигаться вперед», – заявил главный тренер калининградцев в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортс’‘.