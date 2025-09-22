  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Талалаев о том, устанет ли «Балтика»: «Каждые шесть недель мы становимся еще более интенсивными. Мы будем двигаться вперед»
Видео
1

Талалаев о том, устанет ли «Балтика»: «Каждые шесть недель мы становимся еще более интенсивными. Мы будем двигаться вперед»

Андрей Талалаев прокомментировал выступления «Балтики» в сезоне-2025/26.

Клуб из Калининграда не проигрывает в девяти турах Мир РПЛ подряд и идет 2-м в таблице.

«Люди, которые смотрят за нашей командой, знают, что каждые шесть недель мы становимся еще более интенсивными. Но эта работа современных тренеров очень сильно отличается от нашей старой советской школы. И у нас нет большого отличия между подготовительным и соревновательным циклом.

Поэтому не знаю, напугаю я соперников или нет, но футбол «Балтики» с каждым циклом шестинедельным будет становиться еще более интенсивным – будем двигаться вперед», – заявил главный тренер калининградцев в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортс’‘.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?14257 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoтактика
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
1885 минут назад
Кин о жалобах Пепа на календарь: «Ман Сити» же не из России или Польши прилетел. Сейчас сентябрь, и у вас было два домашних матча перед «Арсеналом»
49 минут назад
Кейн может вернуться в АПЛ летом, чтобы побить рекорд Ширера. Отступные форварда – 65 млн евро, объявить «Баварии» решение он должен зимой (Bild)
1816 минут назад
Завершено дело о финансовых махинациях «Ювентуса». Аньелли, Недвед, Паратичи получили условные сроки, клуб оштрафовали на 157 тысяч евро
418 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Сочи»
251521 минуту назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
1726 минут назад
Винисиус может уйти из «Реала» в январе. Бразилец недоволен изменившейся ролью в команде (El Chiringuito TV)
5529 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Пизой»
7236 минут назад
«Барса» интересуется Альваресом как заменой Левандовскому. Лапорте нравится форвард «Атлетико»
3637 минут назад
Андрей Канчельскис: «Глушенкову, Батракову и Кисляку надо бежать в Европу, развиваться. На «Матч ТВ» рассказывают сказки о невероятном поколении – не надо обманывать людей»
2745 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Упамекано хочет получать 15-20 млн евро в год по новому контракту с «Баварией». «Реал» и другие топ-клубы следят за ситуацией (Abendzeitung)
1 минуту назад
Юрий Семин: «Аленичеву в «Спартаке» дали мало времени. Возможно, при нем команда вернула бы спартаковский стиль»
410 минут назад
«Наполи» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
131 минуту назад
Мужская и женская команды «Баварии» вместе отмечают Октоберфест
236 минут назадФото
«Сочи» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:10
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
46 минут назад
Карпин о Захаряне в сборной: «Он два раза сыграл по 25 минут. Показываем, что следим за ним, что он в обойме»
150 минут назад
Глебов о чтении: «На базе «Динамо» большая библиотека, нам обещали провести экскурсию. Книги там свеженькие – скоро будем брать»
252 минуты назад
«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
556 минут назад
Бителло о «Динамо»: «Мы привыкаем к требованиям Карпина, начинаем понимать, что он хочет. Постараемся выигрывать и дальше, чтобы бороться за титул»
6сегодня, 13:46