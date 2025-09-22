Талалаев о том, устанет ли «Балтика»: «Каждые шесть недель мы становимся еще более интенсивными. Мы будем двигаться вперед»
Андрей Талалаев прокомментировал выступления «Балтики» в сезоне-2025/26.
Клуб из Калининграда не проигрывает в девяти турах Мир РПЛ подряд и идет 2-м в таблице.
«Люди, которые смотрят за нашей командой, знают, что каждые шесть недель мы становимся еще более интенсивными. Но эта работа современных тренеров очень сильно отличается от нашей старой советской школы. И у нас нет большого отличия между подготовительным и соревновательным циклом.
Поэтому не знаю, напугаю я соперников или нет, но футбол «Балтики» с каждым циклом шестинедельным будет становиться еще более интенсивным – будем двигаться вперед», – заявил главный тренер калининградцев в шоу «Про наш футбол» на ВидеоСпортс’‘.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?14257 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости