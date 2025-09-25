Тренер «Ростова» Осинов: «Не сказал бы, что игра «Балтики» на футбол похожа – все поставлено на борьбу, нам пришлось подстроиться. Если им такой футбол приносит очки, почему нет?»

Тренер «Ростова» Михаил Осинов заявил, что игра «Балтики» не похожа на футбол.

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Ростов» и «Балтика» сыграли вничью в Калининграде (0:0).

– Талалаев сказал, что «Ростов» приехал играть с «Балтикой» на ничью.

– Я не знаю, не могу залезть в голову Андрея Талалаева. Почему он так считает – я не знаю. Если взять ту игру, в которую они играют, я бы не сказал, что это на футбол похоже. Когда любая нам передача быстрее доставляется вперед и все поставлено на борьбу. Возможно, так это им больше нравится.

Нам пришлось подстроится под эту команду и играть, в принципе, в их футбол. Задача была – не проиграть единоборства, практически на каждом участке поля. Я считаю, что мы с достоинством это все сделали. Поэтому, как говорится, отталкиваешься от соперника. В данной ситуации был такой соперник.

Если «Балтике» такой футбол приносит очки, почему нет? Я не знаю, можно играть в красивый футбол и быть без очков. Наверное, это до поры до времени надоедает и тренеру, и руководителям. Раз это им приносит очки, почему нет? Если посмотреть на турнирную таблицу, то команда находится вверху. Если они считают, что так правильно – их право, – сказал Осинов.