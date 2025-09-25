  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Готов работать в «Спартаке» даже пятым-шестым помощником. Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина, потому что люди играли на высшем уровне»
44

Александр Мостовой: «Готов работать в «Спартаке» даже пятым-шестым помощником. Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина, потому что люди играли на высшем уровне»

Александр Мостовой готов работать в «Спартаке» даже не главным тренером.

Я спрошу не в шутку, а всерьез. Многие об этом мечтают – когда Александр Мостовой возглавит «Спартак» как главный тренер?

– Если жизнь даст такой шанс, то я к нему готов. Я же всегда открыт. Вот мой телефон, звоните! Готов работать в «Спартаке» даже пятым-шестым помощником. Я с удовольствием!

Посмотрите, как в хоккее. Алексей Жамнов без диплома возглавлял клубы, а сборную России привел к серебру Олимпиады. Сергей Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина. Да много таких примеров! Вот Игорь Ларионов до 56 лет вообще не думал, что станет тренером в КХЛ. А теперь сколько уже сезонов работает на лавке.

Потому что люди выдающиеся, много играли на высшем уровне. Так и в футболе. При этом замечу, что лицензия тренера у меня есть, – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64544 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Мостовой
logoИгорь Ларионов
logoСпартак
logoСергей Федоров
logoЦСКА
logoСКА
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой об Овечкине: «Не надо гнаться за 50 голами в сезоне, напрягаться. Рекорд Гретцки побит, теперь он называется рекордом Овечкина. Это Эверест, на котором Саша уже стоит»
2сегодня, 08:44
Мостовой о «Спартаке»: «Играет на поле не Станкович, а футболисты, которых он тренирует. Какая разница, где Деян сидит – наверху или на лавке?»
20сегодня, 07:50
Мостовой – Сычеву об игре в «Иртыше»: «Не подведу – мяч у меня до сих пор еще не отнимут. Выйти на несколько минут – почему бы и нет»
29вчера, 17:29
Мостовой о возобновлении карьеры: «Тоже могу выйти, там рекорды бьются какие-то. Есть предложение из Борисоглебска. Они прошли дальше, так что буду решать»
1723 сентября, 17:10
Мостовой про обновление штаба Семака в «Зените»: «Меня берите, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей»
3123 сентября, 14:40Видео
Главные новости
Булыкин о Shaman: «Не вижуу ничего плохого, если он споет «Я русский» перед матчем РПЛ или сборной. Почему нет?»
1117 минут назад
Тренер «Ростова» Осинов: «Не сказал бы, что игра «Балтики» на футбол похожа – все поставлено на борьбу, нам пришлось подстроиться. Если им такой футбол приносит очки, почему нет?»
229 минут назад
Сычев о Соболеве: «Эпатажная персона, но его игра хуже от этого не становится – столько голов забил, ответил хейтерам делом. Не понимаю, почему к Александру такое отношение»
1240 минут назад
Салиба согласовал новый контракт с «Арсеналом». Защитник подпишет соглашение в ближайшие дни (The Athletic)
13сегодня, 10:24
Теперь есть не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Скорее подписывайтесь!
сегодня, 10:00Вакансия
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
10сегодня, 09:53
Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
17сегодня, 09:51
ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
33сегодня, 09:34
Фермин о «Барсе»: «Первый день в «Ла Масии» был худшим в моей жизни – я впервые покинул дом и много плакал. Клуб сказал, что это мой последний шанс»
9сегодня, 09:21
Игнашевич о списке книг для футболистов: «Хорошая инициатива, поддерживаю. Читать всем полезно, это расширяет словарный запас, кругозор»
20сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о Кейне и «Тоттенхэме»: «Харри хочет выигрывать титулы, он может сделать это в «Баварии». Он сосредоточен только на этом»
9 минут назад
Сычев об отстранении России: «Скоро нас вернут, мне кажется. Подвижки уже идут»
9 минут назад
Мостовой о Талалаеве: «Он немножко зазвездился, иногда бывает дерзким. Успех «Балтики» связан с физическим состоянием команды – это компенсирует нехватку класса и мастерства»
722 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» против «Челябинска», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
5922 минуты назадLive
«Родина» принимает «Сокол». Поддержите команду в домашней игре против саратовцев!
26 минут назадРеклама
Шерки готов вернуться к тренировкам с «Сити». Хавбек может сыграть против «Монако» или «Брентфорда» в начале октября (L’Équipe)
129 минут назад
Морьентес о 39-летнем Рамосе: «У нападающих конец карьеры ощущается раньше, чем у защитников. Надо быть в хорошей форме, чтобы двигаться в штрафной, но постепенно скорость уходит»
230 минут назад
Чернов о том, что Станковичу могло не хватать эмоций от него: «Центральный защитник должен быть спокоен, хладнокровен. За это меня и брали в «Спартак». Я не буду играть по-другому»
240 минут назад
Глава FIGC Гравина: «Сан-Сиро» не соответствует требованиям УЕФА. Не могу представить Евро-2032 без самого интернационального города Италии – надеюсь, «Интер» и «Милан» вместе с властями найдут решение»
352 минуты назад
Защитник костромского «Спартака» Тарасов о занятиях ММА в команде: «Любой мужчина должен уметь постоять за себя, ну и в целом пригодится любому спортсмену»
155 минут назад