  Мостовой об Овечкине: «Не надо гнаться за 50 голами в сезоне, напрягаться. Рекорд Гретцки побит, теперь он называется рекордом Овечкина. Это Эверест, на котором Саша уже стоит»
Александр Мостовой призвал Александра Овечкина не гнаться за 50 голами в сезоне.

«Недавно Саше исполнилось 40 лет, я его от души поздравил. Скажу, что не надо Овечкину сейчас гнаться за 50 голами в сезоне. Не стоит уже напрягаться. Потому что все мы знаем – время не обманешь. Саша установил уникальный рекорд, побив достижение Гретцки по шайбам в НХЛ. Я думаю, это признают все. И еще много‑много лет его никто не побьет, это однозначно.

Саша уже сбросил весь груз с плеч. Он получает удовольствие от хоккея и от жизни. Я видел его много раз, мы встречались в Москве. Он раскрепощен, спокоен, веселый, всегда со всеми общается. Это уникальный человек. Он так и должен провести грядущий сезон НХЛ – уникально.

Шутки, смех, оптимизм. Рекорд Гретцки уже побит. Теперь он называется рекордом Овечкина. Это Эверест, на котором он уже стоит. И главное: «Саша, без травм!» – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
