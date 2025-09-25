Мостовой о «Спартаке»: «Играет на поле не Станкович, а футболисты, которых он тренирует. Какая разница, где Деян сидит – наверху или на лавке?»

Александр Мостовой высказался касательно дисквалификации Деяна Станковича.

КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера «Спартака» на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо».

– Если тренер в хоккее поорет на лавке, то ему могут влепить 300 тысяч рублей штрафа. А в футболе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича дисквалифицировали аж на месяц. Трагедия?

– Да что вы, никакой трагедии нет. Станкович сидел на трибуне, а «Спартак » победил «Крылья Советов». Ничего такого.

Играет же на поле не Станкович, а футболисты, которых он каждый день тренирует. Какая разница, где он сидит – наверху или на лавке?

Вот Константин Бесков все матчи смотрел с трибуны. И как играл «Спартак»! Чемпионом становился сколько раз. И многие так делают. Так что к этому не стоит цепляться.

Другое дело, почему у Станковича такая большая дисквалификация? Думаю, это потому, что такое не в первый раз с ним. Ну решили так, немного пожестче, чтобы другим было неповадно.

С другой стороны, что я только не видел за свою футбольную карьеру! Кто там какими словами только не ругался! Лично я Станковича не осуждаю. Ну это эмоции, елки-палки!

Я видел людей, которые бегали, кричали, орали, даже дрались. Ну и что? Их тоже наказывали, это обычная практика.

Просто Деян не впервые так попадается. Это воспитательная мера. Но она на результаты «Спартака» не влияет, поверьте мне.

Он каждый день с командой – в автобусе, на базе, на тренировке, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой .