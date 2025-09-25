Эракович об РПЛ: «Зенит» выиграет, уверен. Мы лучшая команда российского футбола»
Страхиня Эракович уверен в чемпионстве «Зенита».
Петербуржцы обыграли лидера Мир РПЛ «Краснодар» (2:0) в 9-м туре и сейчас занимают пятое место с 16 очками, отставая от быков на 3 балла.
«Самое главное в матче с «Краснодаром» – победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с «Краснодаром».
Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей. Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что «Зенит» – лучшая команда российского футбола», – сказал защитник «Зенита» Страхиня Эракович.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
