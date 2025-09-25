41

Эракович об РПЛ: «Зенит» выиграет, уверен. Мы лучшая команда российского футбола»

Страхиня Эракович уверен в чемпионстве «Зенита».

Петербуржцы обыграли лидера Мир РПЛ «Краснодар» (2:0) в 9-м туре и сейчас занимают пятое место с 16 очками, отставая от быков на 3 балла. 

«Самое главное в матче с «Краснодаром» – победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с «Краснодаром».

Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей. Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что «Зенит» – лучшая команда российского футбола», – сказал защитник «Зенита» Страхиня Эракович

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64172 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
ТАСС
logoСтрахиня Эракович
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Семак сделал ставку на иностранцев – это большая ошибка. Нигде команда не строится на легионерах – с русскими легче общаться». Угаров о «Зените»
55сегодня, 03:33
Федор Смолов: «Зенит» – главный раздражитель «Краснодара». «Спартак»? #####, 7-е место, кого он раздражать будет?»
162вчера, 20:01
Смолов считает, что Батраков не стоит 23 млн евро: «Такой булщит вообще. Где мы играем, чтобы это оценить? «Зенит» выносим за скобки, но они дадут 20 млн, не 23»
117вчера, 18:42
Главные новости
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
56 секунд назад
ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
1419 минут назад
Игнашевич о списке книг для футболистов: «Хорошая инициатива, поддерживаю. Читать всем полезно, это расширяет словарный запас, кругозор»
1042 минуты назад
Ташуев о Слишковиче: «Как-то послушал его интервью после игры – впечатление, что он произносит тост. Я жду, что тренеры будут говорить не про душу мяча, а про тактику»
848 минут назад
Ачерби об отказе от вызова в сборную Италии в июне: «Спаллетти сказал, что вызовет меня только на матч с Норвегией – я не Месси и не Пеле, но почувствовал себя использованным»
649 минут назад
Черданцев о «Спартаке»: «Барко и Жедсон мешают друг другу на поле, Маркиньос стал шахматной фигурой, которую вертят справа и слева. Тренерскому штабу пора определиться с позицией игроков»
18сегодня, 08:39
Митрофанов о судействе: «Количество ошибок уменьшается, количество исправленных ВАР – растет. Мы не так много анализируем качество футбола, так удобно – давайте все на судью спихнем»
10сегодня, 08:29
Матвей Кисляк: «У ЦСКА одна цель в каждом сезоне – чемпионство, весна покажет, в гонке мы или нет. Хотим брать три очка в каждой игре»
11сегодня, 08:25
Мостовой о «Спартаке»: «Играет на поле не Станкович, а футболисты, которых он тренирует. Какая разница, где Деян сидит – наверху или на лавке?»
19сегодня, 07:50
Анчелотти о «Баварии»: «Самое безжалостное увольнение в карьере. Было сложно определить, у кого в клубе больше власти – даже отвел Лама в сторону и спросил его мнение»
57сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
2 минуты назад
Вингер «Зенита» Энрике: «Будем играть так же, как с «Краснодаром», надеюсь. Настраиваемся только на хороший результат»
9 минут назад
«Карпин ориентируется на лучшие испанские команды. В его футбол сложно играть, нужны сильные исполнители. В «Динамо» это можно будет выстроить». Воспитанник «Спартака» Яковлев о тренере
121 минуту назад
Экс-судья Вилков о пожизненном отстранении: «Обиды на кого‑то не держу. Я счастливый человек, отсудил 175 игр в РПЛ, не каждому это дано»
527 минут назад
Фермин о «Барсе»: «Первый день в «Ла Масии» был худшим в моей жизни – я впервые покинул дом и много плакал. Клуб сказал, что это мой последний шанс»
332 минуты назад
Семак о матче с «Оренбургом»: «Недооценки точно нет, с любым соперником игра проходит напряженно. Вся борьба в чемпионате еще впереди»
437 минут назад
Уэйн Руни: «Большая часть успеха «Манчестер Юнайтед» была связана с игрой на PSP. Благодаря этому мы больше общались»
43 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» против «Челябинска», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
5849 минут назад
«Спартак» встретится с «Пари НН». Приходите поддержать красно-белых на «Лукойл Арене»!
53 минуты назадРеклама
Экс-судья Фернандес о Коке, схватившем вратаря «Райо» за шею: «Баталья упал, чтобы попытаться получить ее, но это не красная карточка»
558 минут назад