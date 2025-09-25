«Семак сделал ставку на иностранцев – это большая ошибка. Нигде команда не строится на легионерах – с русскими легче общаться». Угаров о «Зените»

Денис Угаров считает ошибочной ставку тренера на легионеров в «Зените».

Команда набрала 16 очков в 9 матчах и занимает 5-е место в таблице Мир РПЛ в этом сезоне.

«Сергей Семак сделал самую большую ошибку, как я вижу – это он сделал ставку на иностранцев.

Этого нельзя было делать, нигде команда не строится на иностранцах, команда строится всегда на тех игроках, которые есть у тебя в обойме.

Почему? Потому что с русскими легче общаться, с русскими можно что-то донести, сказать, объяснить и договориться о чем-то.

Что касается иностранцев, у них есть контракт, согласно которому они действуют. У них есть ключевая фраза: «Если вас что-то не устраивает, не нравится, то можете меня продать».

Это не идет на пользу команде, это идет в минус, поэтому «Зенит» так сезон и начал. Это большое упущение тренера», – сказал бывший футболист «Зенита » Денис Угаров .