Тедеско выиграл 1 из 4 матчей в «Фенербахче». После победы в первой игре – поражение и две ничьих
Доменико Тедеско выиграл лишь один из четырех матчей во главе «Фенербахче».
Бывший главный тренер «Спартака» ранее сменил Жозе Моуринью в стамбульском клубе.
Сегодня «Динамо» Загреб дома обыграло «Фенербахче» (3:1) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы.
40-летний тренер стартовал с победы над «Трабзонспором» (1:0), а затем его команда дважды сыграл вничью – с « Аланьяспором» (2:2) и «Касымпашей» (1:1).
28 сентября «Фенербахче», занимающий 3-е место в таблице чемпионата Турции с отставанием в шесть очков от лидера «Галатасарая», примет «Антальяспор».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
