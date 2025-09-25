Тедеско выиграл 1 из 4 матчей в «Фенербахче». После победы в первой игре – поражение и две ничьих

Доменико Тедеско выиграл лишь один из четырех матчей во главе «Фенербахче».

Бывший главный тренер «Спартака» ранее сменил Жозе Моуринью в стамбульском клубе.

Сегодня «Динамо » Загреб дома обыграло «Фенербахче» (3:1) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы .

40-летний тренер стартовал с победы над «Трабзонспором» (1:0), а затем его команда дважды сыграл вничью – с « Аланьяспором» (2:2) и «Касымпашей» (1:1).

28 сентября «Фенербахче», занимающий 3-е место в таблице чемпионата Турции с отставанием в шесть очков от лидера «Галатасарая», примет «Антальяспор».

Тедеско взяли на место Жозе. В «Фенербахче»