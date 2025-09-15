  • Спортс
  Президент «Фенербахче» о Тедеско: «У него широкие возможности в плане игрового стиля. Наша цель – выиграть лигу и выйти в полуфинал ЛЕ. Ключевое значение имеет знание им шести языков»
Президент «Фенербахче» о Тедеско: «У него широкие возможности в плане игрового стиля. Наша цель – выиграть лигу и выйти в полуфинал ЛЕ. Ключевое значение имеет знание им шести языков»

Президент «Фенербахче» высказался о назначении Доменико Тедеско главным тренером.

39-летний немецкий специалист подписал с турецким клубом соглашение на два года. Экс-тренер «Спартака» сменил на посту Жозе Моуринью.

«Что касается Тедеско, в этом году мы поставили перед собой цель выиграть чемпионат и как минимум выйти в полуфинал Лиги Европы. Возможно, мы даже увидим его в финале на стадионе «Тюпраш» (домашняя арена «Бешикташа» – Спортс’‘). Поэтому мы предъявляем строгие требования к отбору. У нас есть множество критериев.

Ключевое значение имеет умение тренера говорить на шести языках. Тедеско – тренер с широким спектром возможностей в плане игрового стиля. Он также был очень эффективен в своих презентациях для нас. Во второй презентации, еще до того, как начались разговоры о финансах и руководстве, он проанализировал [предстоящий] матч с «Трабзонспором».

Учитывая все это и зная о возможной реакции нашего сообщества, мы выбрали модель, очень похожую на ту, с которой добилась успеха в баскетболе», – сказал президент «Фенербахче» Али Коч.

Напомним, турецкий клуб одержал победу над «Трабзонспором» (1:0) в первом матче при Тедеско в турецкой Суперлиге.

