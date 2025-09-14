«Фенербахче» одержал победу в 1-м матче при Тедеско – над «Трабзонспором»

«Фенербахче» одержал победу в первом матче при Доменико Тедеско.

Клуб из Стамбула обыграл «Трабзонспор » в домашней игре 5-го тура турецкой Суперлиги (1:0).

Тедеско возглавил «Фенербахче » 9 сентября, сменив на посту главного тренера Жозе Моуринью. Команда идет на 2-м месте в таблице, набрав 10 очков, и отстает от лидирующего «Галатасарая» на 5 баллов.