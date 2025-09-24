У «Ман Сити» 3 победы и ничья после двух поражений подряд
«Манчестер Сити» довел серию без поражений до четыре матчей.
Команда тренера Пепа Гвардиолы победила в гостях «Хаддерсфилд» (2:0) в 3-м раунде Кубка английской лиги. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее «Ман Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0), победил «Наполи» (2:0) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). До этой серии были два поражения подряд в Премьер-лиге – от «Тоттенхэма» (0:2) и «Брайтона» (1:2).
27 сентября «горожане» примут «Бернли» в рамках АПЛ, а 1 октября на выезде сыграют с «Монако» в Лиге чемпионов.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61654 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости