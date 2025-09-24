У «Ман Сити» 3 победы и ничья после двух поражений подряд

«Манчестер Сити» довел серию без поражений до четыре матчей.

Команда тренера Пепа Гвардиолы победила в гостях «Хаддерсфилд » (2:0) в 3-м раунде Кубка английской лиги. Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее «Ман Сити » разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0), победил «Наполи» (2:0) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). До этой серии были два поражения подряд в Премьер-лиге – от «Тоттенхэма» (0:2) и «Брайтона» (1:2).

27 сентября «горожане» примут «Бернли» в рамках АПЛ, а 1 октября на выезде сыграют с «Монако» в Лиге чемпионов.