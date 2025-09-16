Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» примет «Гримсби»
Сегодня стартует 3-й раунд Кубка английской лиги.
Во вторник «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом». В среду «Ноттингем Форест» встретится с «Суонси».
Большая часть матчей пройдет через неделю.
23 сентября «Челси» сыграет с «Линкольн Сити» в гостях, «Ливерпуль» примет «Саутгемптон».
24 сентября «Манчестер Сити» будет противостоять «Хаддерсфилду», «Арсенал» встретится с «Порт Вейлом».
Третий раунд
16 сентября 18:45, Хиллсборо
Не начался
16 сентября 19:00, Селхерст Парк
Не начался
16 сентября 19:00, Брентфорд Комьюнити
Не начался
17 сентября 19:00, Либерти Стэдиум
Не начался
23 сентября 18:45, Крэйвен Коттэдж
23 сентября 18:45, Турф Муур
23 сентября 18:45, Рэйскорс Граунд
23 сентября 18:45, Молинью
23 сентября 18:45, Джей Джей Би Стэдиум
23 сентября 18:45, Оуквелл
23 сентября 18:45, Синсил Бэнк
23 сентября 19:00, Энфилд
24 сентября 18:45, Джон Смитс
24 сентября 18:45, Сент-Джеймс Парк
24 сентября 18:45, Tottenham Hotspur Stadium
24 сентября 19:00, Вейл Парк
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
