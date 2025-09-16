  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» примет «Гримсби»
1

Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» примет «Гримсби»

Сегодня стартует 3-й раунд Кубка английской лиги.

Во вторник «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом». В среду «Ноттингем Форест» встретится с «Суонси». 

Большая часть матчей пройдет через неделю. 

23 сентября «Челси» сыграет с «Линкольн Сити» в гостях, «Ливерпуль» примет «Саутгемптон». 

24 сентября «Манчестер Сити» будет противостоять «Хаддерсфилду», «Арсенал» встретится с «Порт Вейлом». 

Кубок английской лиги

Третий раунд

Кубок лиги. 3-й раунд
16 сентября 18:45, Хиллсборо
Шеффилд Уэнсдей
Не начался
Гримсби
Кубок лиги. 3-й раунд
16 сентября 19:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Не начался
Миллуолл
Кубок лиги. 3-й раунд
23 сентября 18:45, Оуквелл
Барнсли
Брайтон

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?6480 голосов
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Мохамед СалахМохамед Салах
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Лаутаро МартинесЛаутаро Мартинес
Виктор ДьокерешВиктор Дьокереш
ДругойАлександер Исак
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoФулхэм
logoМиллуолл
logoБрэдфорд
logoХаддерсфилд
logoНьюкасл
logoБернли
logoБрентфорд
logoШеффилд Уэнсдей
logoКембридж
logoУиком
logoПорт Вейл
logoТоттенхэм
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoУиган
logoВулверхэмптон
logoКубок английской лиги
logoЭвертон
logoНоттингем Форест
logoЛинкольн Сити
результаты
logoРединг
logoСаутгемптон
logoКристал Пэлас
logoБарнсли
logoБрайтон
logoДонкастер
logoАстон Вилла
logoРексхэм
logoГримсби Таун
logoЧелси
logoСуонси
logoКардифф Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига чемпионов стартует! «Арсенал» в гостях у «Атлетика», «Реал» примет «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии» Дортмунд, «Бенфика» сыграет с «Карабахом»
118 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Оренбург» примет «Рубин», «Локомотив» в гостях у «Акрона», «Пари НН» сыграет с «Динамо» Махачкала
153 минуты назад
4-е поражение «Динамо» Кудашова, новый рекорд Дюплантиса, Глейхенгаузу отказали в сопровождении Петросян, Батраков интересен «Барселоне», 5-матчевый бан Алтыбармакяна и другие новости
10сегодня, 04:10
Соберите топ-команду Лиги чемпионов за 2 минуты и выиграйте джерси любимого клуба
сегодня, 03:50Тесты и игры
Тебас о задержке тренировки «Реала» из-за допинг-контроля: «У Ла Лиги нет полномочий в этой сфере. Клуб либо дезинформирован, либо пытается представить лигу виноватой во всем»
11сегодня, 03:25
Депутат Свищев о письме сотрудников «Химок»: «Прокуратура проверяет этот вопрос, позиция Минспорта и РФС очевидна. Планируем очную встречу, прессу позовем, может»
11вчера, 21:53
Тебас предложил использовать систему с тренерскими запросами на просмотр повторов: «Это может быть правильной моделью ВАР. Это положило бы конец множеству споров»
20вчера, 21:45
Франсис Кахигао: «Развитие молодых игроков – это не бизнес, а спорт. Никто не вспомнит, что наши 13-летние выиграли 5:0 – будут помнить игроков, которые дошли до основы»
6вчера, 21:41
«Эспаньол» идет 3-м в Ла Лиге после 4 туров. У него и «Барсы» по 10 очков, «Реал» лидирует с 12 баллами, «Атлетико» – 11-й
5вчера, 21:12
«Егоров оказался с большими и железными. Абсолютно правильно поступил, что удалил Станковича и не стал терпеть оскорбления». Лапочкин о судье
18вчера, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
Анчелотти допустил, что Тиаго Силва может вернуться в сборную Бразилии: «Я не смотрю на возраст. Модрич в 40 лет был одним из лучших в «Реале», с 40-летним Мальдини я выиграл ЛЧ»
2сегодня, 03:55
Семшов о совмещении постов Карпиным: «Это ему не мешает. Мы просто начинаем искать там, где не нужно. Без него «Динамо» занималось по его программе»
6сегодня, 03:40
Кобелев о Станковиче: «По поведению – один из худших в РПЛ. Так вести себя нельзя! Он нервирует весь «Спартак», из‑за него игроки тоже начинают дергаться»
2сегодня, 03:10
После матча «Родины» и «Факела» случилась массовая драка. В ней участвовали игроки и представители тренерских штабов
19вчера, 21:46Видео
Рикарду Карвалью о самом сложном сопернике: «Дрогба удивил, когда я был в «Порту». Его сила, взрывная мощь, физика поражали. Остановить его было невероятно трудно»
4вчера, 21:29
Вальверде назвал Артету одним из лучших тренеров мира. Микель поблагодарил его: «Эрнесто – мой образец для подражания. Он везде добивался успеха и оставлял свой след»
6вчера, 21:21
Хавбек «Родины» Гуэйе забил «Факелу» ударом в девятку. Его команда победила в четвертом матче подряд
вчера, 21:20Видео
Чемпионат Испании. «Эспаньол» вырвал победу над «Мальоркой»
105вчера, 20:58
Чемпионат Италии. «Комо» принимает «Дженоа», «Верона» и «Кремонезе» голов не забили
105вчера, 20:46Live
Криминалист о том, могут ли у Смолова возникнуть проблемы в тюрьме из-за тату: «За вольные татуировки не предъявляют, как правило. Но за воровские звезды могут спросить»
34вчера, 20:30