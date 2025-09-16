Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» сыграет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» примет «Гримсби»

Сегодня стартует 3-й раунд Кубка английской лиги.

Во вторник «Астон Вилла » сыграет с «Брентфордом ». В среду «Ноттингем Форест » встретится с «Суонси ».

Большая часть матчей пройдет через неделю.

23 сентября «Челси» сыграет с «Линкольн Сити» в гостях, «Ливерпуль » примет «Саутгемптон».

24 сентября «Манчестер Сити» будет противостоять «Хаддерсфилду», «Арсенал» встретится с «Порт Вейлом».

Кубок английской лиги

Третий раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги