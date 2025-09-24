  • Спортс
29

Сафонов посетил русскую баню в Париже: «Нашли уютный уголок России: жаркий пар с веником, душистый чай и баранки. Атмосфера – как дома»

Матвей Сафонов посетил русскую баню в Париже.

«Соскучились по родине и нашли уютный уголок России прямо в сердце Парижа🔥.

В 15-м округе работает настоящая русская баня по старым традициям: жаркий пар с веником, душистый чай и баранки. Атмосфера – как дома 🪔», – написал вратарь «ПСЖ» и сборной России Сафонов.

Фото: t.me/motya_39

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
logoПСЖ
светская хроника
еда
logoлига 1 Франция
logoСборная России по футболу
