Сафонов о титулах с «ПСЖ»: «Самые большие свершения еще впереди, надеюсь»

Матвей Сафонов заявил, что его самые большие свершения еще впереди.

Российский вратарь перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» в июне 2024 года. За парижан он провел 17 матчей, стал чемпионом Франции, победил в Лиге чемпионов, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.

– Пять трофеев в первый год в новой команде – классный результат.

– Согласен.

– Гордитесь такими достижениями? И можно ли это назвать началом большой европейской карьеры?

– Не могу ничего сказать по этому поводу. Да, были большие свершения, и я надеюсь, что самые большие свершения еще впереди.

– Копии кубков храните дома?

– А я не делал их. Думаю, что и не буду. Все свои медали и трофеи отдаю родителям. Если захотят, то сделают, – сказал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Сафонов о французском языке: «Одно из разочарований – жалюзи. Jalousie переводится как «ревность». Но в голове складывается картинка, почему слово закрепилось за шторами»

