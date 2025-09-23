Матвей Сафонов считает, что эмоции помешали «ПСЖ» обыграть «Марсель».

Вчера парижский клуб уступил на выезде (0:1) в 5-м туре Лиги 1.

«Первое поражение в этом сезоне. Причем от принципиального соперника. Игры в Марселе не бывают легкими. Тем более, когда пропускаем быстрый гол. А дальше, как и бывает в таких нервных и принципиальных встречах, игра превратилась в сплошные паузы, контакты, срывы атак и стыки. Слишком много эмоций ушло на споры, а не на футбол. Уверен, если бы матч оставался именно футбольным, мы могли бы добиться положительного результата. Но он скатился в выяснение отношений.

Для меня каждое поражение – это урок. Вчерашний результат показал, как легко можно увязнуть в свистках и эмоциях, упустив время на то, чтобы изменить ситуацию. И в то же время отличный пример того, как можно засушить игру и испортить сопернику все планы.

Работаем дальше. Готовимся к следующему туру», – написал вратарь «ПСЖ » в своем телеграм-канале.

