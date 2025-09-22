Матвей Сафонов: «Если едете в автобусе «ПСЖ» по Марселю, местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показанных факов в окно»
Матвей Сафонов отметил неприязнь марсельцев к «ПСЖ».
Чемпионы Франции сегодня сыграют на «Велодроме» в рамках 4-го тура Лиги 1. Начало матча – в 21:00 по московскому времени.
«Если вы едете в автобусе «ПСЖ» по Марселю, то местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показанных факов в окно», – написал российский голкипер парижан.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?23515 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
