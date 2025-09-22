  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матвей Сафонов: «Если едете в автобусе «ПСЖ» по Марселю, местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показанных факов в окно»
4

Матвей Сафонов: «Если едете в автобусе «ПСЖ» по Марселю, местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показанных факов в окно»

Матвей Сафонов отметил неприязнь марсельцев к «ПСЖ».

Чемпионы Франции сегодня сыграют на «Велодроме» в рамках 4-го тура Лиги 1. Начало матча – в 21:00 по московскому времени.

«Если вы едете в автобусе «ПСЖ» по Марселю, то местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показанных факов в окно», – написал российский голкипер парижан.

«Марсель» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?23515 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
logoПСЖ
logoМарсель
logoлига 1 Франция
logoМатвей Сафонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
1912 минут назад
«Марсель» – «ПСЖ». Хвича, Гринвуд, Рамуш и Веа играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:00
1055 минут назад
Главные новости
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Марселя»
1912 минут назад
Лапорта о посещении церемонии «Золотого мяча»: «Флик – очень трудолюбивый человек, но он любезно согласился приехать. Ханси – лучший тренер мира для меня»
1316 минут назад
«Сочи» – ЦСКА. 1:2 – Обляков сделал дубль с пенальти. Онлайн-трансляция
21824 минуты назадLive
ЦСКА забил «Сочи» с пенальти после отскока мяча Солдатенкову в руку от его же ноги
3026 минут назадФото
Педри – 11-й в голосовании «Золотого мяча», Хвича – 12-й, Кейн – 13-й, Дуэ – 14-й, Дьокереш – 15-й
11230 минут назад
Рэшфорд на 2 минуты опоздал на собрание перед матчем с «Хетафе». Флик оставил его в запасе «Барсы» из-за этого
2133 минуты назад
Эриксен про «МЮ»: «Фанаты хотят, чтобы команда снова выигрывала АПЛ каждый год в течение 20 лет, но это почти невозможно. «Юнайтед» выиграл Кубок Англии, Кубок лиги – другие гордились бы»
1241 минуту назад
Ротен не будет смотреть церемонию «Золотого мяча»: «Я всем сердцем надеюсь, что выиграет Дембеле, но матч «Марсель» – «ПСЖ» для меня интереснее»
444 минуты назад
16-е место Винисиуса – самое низкое в борьбе за «Золотой мяч» за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м
52сегодня, 16:51
Винисиус – 16-й в голосовании «Золотого мяча», Левандовски – 17-й, Мактоминей – 18-й, Невеш – 19-й, Лаутаро – 20-й
56сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Пиза». Де Брюйне, Мактоминей и Лукка в старте. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
22 минуты назад
Майкл Оуэн: «Исак был лучшим центрфорвардом мира в прошлом сезоне и захотел перейти в лучшую команду мира. Нельзя оправдывать отказ от тренировок, но я понимал его в какой-то мере»
28 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Адалой», «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи во вторник
112 минут назадLive
Рэпер Blessd назвал Ямаля фаворитом «Золотого мяча»: «Ламин – особенный, меняет ход игры за считанные секунды. Во многом отождествляю себя с ним»
520 минут назад
Аморим про возвращение Моуринью в «Бенфику»: «Он лучший португальский тренер, и это не изменится. Всем в Португалии будет очень весело»
32 минуты назад
Мареска о Палмере: «Коул приложил огромные усилия, чтобы сыграть с «МЮ» – он не был готов на сто процентов. Об операции при мне не говорили»
243 минуты назад
«Марсель» – «ПСЖ». Хвича, Гринвуд, Рамуш и Веа играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:00
1055 минут назад
Аль-Хелайфи посетит церемонию «Золотого мяча». «ПСЖ» играет с «Марселем» сегодня вечером
357 минут назад
Мостовой о том, что «Зенит» и «Динамо» «больше всех страдают от судейства»: «3-4 тура назад «Спартак» говорил то же самое, и это было правдой. Конкретно против «Зенита» никто не работает»
6сегодня, 16:48
«Марсель» угрожал LFP судом в случае переноса матча с «ПСЖ» на другую дату. Парижане не хотели играть в понедельник из-за церемонии «Золотого мяча» (L’Equipe)
4сегодня, 16:41