Матвей Сафонов: «Если едете в автобусе «ПСЖ» по Марселю, местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показанных факов в окно»

Матвей Сафонов отметил неприязнь марсельцев к «ПСЖ».

Чемпионы Франции сегодня сыграют на «Велодроме» в рамках 4-го тура Лиги 1. Начало матча – в 21:00 по московскому времени.

«Если вы едете в автобусе «ПСЖ» по Марселю, то местоположение относительно стадиона можно определить по частоте показанных факов в окно», – написал российский голкипер парижан.

