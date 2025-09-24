  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кьеза о непопадании в заявку на ЛЧ: «Было обидно – каждый футболист мечтает там играть. Сказал тренеру: «Нет проблем». Я профессионал и счастлив играть за «Ливерпуль»
17

Кьеза о непопадании в заявку на ЛЧ: «Было обидно – каждый футболист мечтает там играть. Сказал тренеру: «Нет проблем». Я профессионал и счастлив играть за «Ливерпуль»

Федерико Кьеза высказался о невключении в заявку «Ливерпуля» на ЛЧ.

«Конечно, мне было обидно, что я не попал в состав команды на Лигу чемпионов, ведь сыграть в ней мечтает каждый футболист. Я просто сказал тренеру: «Хорошо, никаких проблем. Я буду продолжать усердно работать и получу свои шансы в Кубке английской лиги и АПЛ».

Я профессиональный игрок, я играю за «Ливерпуль», и это потрясающе. Я счастлив и должен продолжать идти по этому пути», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?60527 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
logoЛиверпуль
logoФедерико Кьеза
logoКубок английской лиги
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой от Мажича. Некоторые следуют им, другие – критериям ФИФА (Иван Карпов)
14 минуты назад
Футбольный морской бой – всех на дно? Битва начинается!
24 минуты назадТесты и игры
Уэйн Руни: «Месси и Роналду – два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая изюминка Лео»
1029 минут назад
Мостовой – Сычеву об игре в «Иртыше»: «Не подведу – мяч у меня до сих пор еще не отнимут. Выйти на несколько минут – почему бы и нет»
1855 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» в гостях у «Хаддерсфилда», «Арсенал» сыграет с «Порт Вейл», «Тоттенхэм» примет «Донкастер»
12957 минут назад
«Ливерпуль» внесет Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после травмы Леони. УЕФА изменил правила перед этим сезоном
24сегодня, 17:17
Татьяна Тарасова: «Я не против допуска Израиля, но Россию не допускают уже который год. Знаю только один способ добиться справедливости – взять и дать по морде! Они боятся нашу силу»
55сегодня, 17:14
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна примет «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
60сегодня, 17:03Live
Руни о Роналду: «Люди думают, что я ненавижу его, раз сказал, что Месси лучше. Но я люблю Криштиану – он абсолютный гений»
48сегодня, 16:53
«Реал» сыграет с «Барселоной» на «Бернабеу» 26 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени
14сегодня, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
Первый тренер Альвареса: «Сегодняшний «Атлетико» много обороняется и мало атакует. Хулиан ни разу не играл на своей позиции – не думаю, что ему комфортно под руководством Симеоне»
2 минуты назад
«Порт Вейл» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
418 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Кадисия» в гостях у «Аль-Орубы»
539 минут назадLive
Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: «Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!»
822 минуты назад
Губерниев про 64 сборных на ЧМ: «256 команд, и чемпионат мира будет планетарным. ФИФА не нужно себя сдерживать»
25 минут назад
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Фоден и Бобб в старте. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
635 минут назад
Клещев о том, почему поставил Дембеле 1-м в голосовании за «Золотой мяч»: «Он мало в чем уступает конкурентам, а «ПСЖ» выиграл все, кроме клубного ЧМ. Усман нашел свою команду и заслуженно победил»
1039 минут назад
Кубок Италии. «Комо» играет с «Сассуоло», «Парма» вдесятером по пенальти победила «Специю»
540 минут назад
Димитров возглавил сборную Болгарии вместо Илиева
444 минуты назадФото
Гранат о Станковиче: «Спартак» всегда штормит, каждый тренер сталкивается с давлением. С Деяном команда может добиться успеха»
254 минуты назад