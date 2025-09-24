Кьеза о непопадании в заявку на ЛЧ: «Было обидно – каждый футболист мечтает там играть. Сказал тренеру: «Нет проблем». Я профессионал и счастлив играть за «Ливерпуль»
Федерико Кьеза высказался о невключении в заявку «Ливерпуля» на ЛЧ.
«Конечно, мне было обидно, что я не попал в состав команды на Лигу чемпионов, ведь сыграть в ней мечтает каждый футболист. Я просто сказал тренеру: «Хорошо, никаких проблем. Я буду продолжать усердно работать и получу свои шансы в Кубке английской лиги и АПЛ».
Я профессиональный игрок, я играю за «Ливерпуль», и это потрясающе. Я счастлив и должен продолжать идти по этому пути», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
