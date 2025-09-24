  • Спортс
Кьеза о «Ливерпуле»: «Я чувствую себя намного лучше, тренер это заметил. Это один из трех лучших клубов мира, здесь высокая конкуренция. Но я хочу этого – она помогает стать лучше»

Федерико Кьеза высказался о своем новом сезоне в «Ливерпуле».

Итальянский полузащитник ранее отметился первым голом в АПЛ, а также сделал два ассиста во вчерашнем матче Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» (2:1).

«В прошлом году было очень тяжело, но, думаю, я не достиг того уровня, на котором меня хотел видеть тренер [Арне Слот]. Но я понял его выбор. В этом году все по-другому. Я чувствую себя намного лучше физически и психологически. Тренер это заметил и дал мне больше возможностей.

Я рад, что внес свой вклад в матчи Премьер-лиги. Этого «Ливерпуль» хочет от каждого футболиста, который за них играет. Этого хочет тренер и все остальные игроки. Если ты играешь за «Ливерпуль», ты должен быть в состоянии изменить ситуацию.

Сейчас я очень счастлив и должен продолжать усердно работать, чтобы получить больше шансов в будущем. Я играю за топ-клуб. Возможно, это один из трех лучших клубов мира.

Это «Ливерпуль» – конечно, они будут покупать лучших игроков, и конкуренция будет высока. Если она мне не нужна, я перейду в другую команду. Но я хочу конкуренцию! Я хочу играть здесь, и думаю, что, в конечном счете, конкуренция помогает стать лучше.

Тренер давал мне шансы в первых четырех играх, и я думаю, что показал, что могу помочь команде», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

