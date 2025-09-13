Пепе признан игроком месяца в Ла Лиге. Форвард «Вильярреала» опередил Ямаля и Мбаппе

Николя Пепе стал лучшим игроком Ла Лиги в августе.

Нападающий «Вильярреала » забил два гола и отдал один результативный пас в трех матчах месяца.

Ивуариец опередил Ламина Ямаля («Барселона »), Килиана Мбаппе («Реал »), Нико Уильямса («Атлетик») и Пере Милью («Эспаньол»).