Пепе признан игроком месяца в Ла Лиге. Форвард «Вильярреала» опередил Ямаля и Мбаппе
Николя Пепе стал лучшим игроком Ла Лиги в августе.
Нападающий «Вильярреала» забил два гола и отдал один результативный пас в трех матчах месяца.
Ивуариец опередил Ламина Ямаля («Барселона»), Килиана Мбаппе («Реал»), Нико Уильямса («Атлетик») и Пере Милью («Эспаньол»).
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Ла Лиги
