Винисиус о голе «Леванте»: «Один из лучших, что я забил тривелой. Модрич научил меня – мне его не хватает»
Винисиус Жуниор вспомнил Луку Модрича, говоря о своем голе «Леванте» тривелой.
Валенсийцы уступили «Реалу» (1:4) в матче 6-го тура Ла Лиги.
Винисиус открыл счет на 28-й минуте, пробив внешней стороной стопы, и закрутив мяч в ворота.
«Лука Модрич научил меня [такому удару]. Мне его не хватает. Но я очень доволен игрой и победой… Надеюсь, я смогу забивать еще больше таких голов.
Это один из лучших голов, что я забил внешней стороной стопы», – сказал вингер «сливочных» в интервью Real Madrid TV.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58144 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
