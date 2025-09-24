Винисиус о голе «Леванте»: «Один из лучших, что я забил тривелой. Модрич научил меня – мне его не хватает»

Винисиус Жуниор вспомнил Луку Модрича, говоря о своем голе «Леванте» тривелой.

Валенсийцы уступили «Реалу » (1:4) в матче 6-го тура Ла Лиги .

Винисиус открыл счет на 28-й минуте, пробив внешней стороной стопы, и закрутив мяч в ворота.

«Лука Модрич научил меня [такому удару]. Мне его не хватает. Но я очень доволен игрой и победой… Надеюсь, я смогу забивать еще больше таких голов.

Это один из лучших голов, что я забил внешней стороной стопы», – сказал вингер «сливочных» в интервью Real Madrid TV.