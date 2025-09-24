Капитан «Леванте» Эльхесабаль о поведении Винисиуса: «Есть ситуации, с которыми я не могу смириться. Когда к нам проявляют неуважение, нужно сказать «хватит»

Капитан «Леванте» раскритиковал поведение Винисиуса Жуниора.

«Реал » победил «Леванте » со счетом 4:1 в 6-м туре Ла Лиги . Когда Килиан Мбаппе готовился исполнить пенальти, с которого забил третий мяч мадридской команды, вингер «сливочных» Винисиус Жуниор подошел к защитнику соперника Унаи Эльхесабалю и коснулся его лица рукой. Испанец обратился к судье, но тот не стал реагировать на этот эпизод.

«Я не хочу подливать масла в огонь. Мы люди, и когда к нам проявляют неуважение, нужно сказать «хватит».

Он игрок с большим потенциалом, но есть ситуации, с которыми я не могу смириться. Он транслирует ценности, о которых иногда приходится говорить «хватит». Я защищаю своих людей, и есть ситуации, которые я не могу оставить без внимания», – сказал Эльхесабаль после матча.

Капитан «Леванте» Эльхесабаль о пенальти на Мбаппе: «Я сбил Килиана, пытаясь помешать ему завершить атаку – очевидный 11-метровый. Нужно быть самокритичным»