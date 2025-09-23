У Винисиуса 4 гола и 4 ассиста в 13 играх за «Реал» при Алонсо. В команде по «гол+пас» больше очков только у Мбаппе – 9

Винисиус набрал 8 результативных баллов при Хаби Алонсо в «Реале».

Бразилец забил гол и отдал голевую передачу на Франко Мастантуоно в матче 6-го тура Ла Лиги (2:1, второй тайм).

С момента, как «Реал » возглавил Алонсо Винисиус забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи во всех турнирах. По «гол+пас» лучший показатель в команде только у Килиана Мбаппе (восемь голов и одна передача в 10 матчах).

