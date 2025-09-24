«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Леванте» скандировали кричалки о вингере «Реала» – бразилец стал 16-м в голосовании «Золотого мяча»-2025

Фанаты «Леванте» посвятили обидную кричалку Винисиусу .

«Реал» играет на выезде с «Леванте » в 6-м туре Ла Лиги (4:1, второй тайм). Винисиус забил гол и отдал голевой пас на Франко Мастантуоно.

Болельщики хозяев по ходу игры скандировали «Пляжный мяч Винисиусу».

Винисиус стал 16-м в голосовании «Золотого мяча»-2025 – это самый низкий его результат за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м.

