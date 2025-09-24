«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Леванте» скандировали кричалки о вингере «Реала» – бразилец стал 16-м в голосовании «Золотого мяча»-2025
Фанаты «Леванте» посвятили обидную кричалку Винисиусу .
«Реал» играет на выезде с «Леванте» в 6-м туре Ла Лиги (4:1, второй тайм). Винисиус забил гол и отдал голевой пас на Франко Мастантуоно.
Болельщики хозяев по ходу игры скандировали «Пляжный мяч Винисиусу».
Винисиус стал 16-м в голосовании «Золотого мяча»-2025 – это самый низкий его результат за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м.
«Пляжный мяч Винисиусу». Фанаты «Валенсии» подготовили кричалку про вингера «Реала» после невручения ему «Золотого мяча»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?54139 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MadridXtra
