Франк за возвращение Кейна в «Тоттенхэм»: «Дверь для него всегда открыта. Для нас он более чем желанный футболист»

Томас Франк высказался за возвращение Харри Кейна в «Тоттенхэм» из «Баварии».

По слухам , по окончании сезона у «шпор» будет приоритетное право обратного выкупа форварда за 56,7 млн фунтов.

«Многие поклонники «Тоттенхэма», включая меня, хотели бы увидеть возвращение Кейна . Он топ-игрок. Честно говоря, не думаю, что он сделает это [вернется следующим летом] – вероятно, он останется в «Баварии» и будет и дальше там хорошо играть. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром, выиграл чемпионат – дела идут у него превосходно.

Не знаю, что у него на уме. Лично я странник, люблю путешествовать, изучать что-то новое. Он играл здесь [в «Тоттенхэме»] много лет, так почему бы еще немного не насладиться временем в «Баварии»? Но дверь для него всегда открыта. Если хочет перейти, то для нас он более чем желанный футболист», – сказал тренер «Тоттенхэма ».