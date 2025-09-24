Франк за возвращение Кейна в «Тоттенхэм»: «Дверь для него всегда открыта. Для нас он более чем желанный футболист»
По слухам, по окончании сезона у «шпор» будет приоритетное право обратного выкупа форварда за 56,7 млн фунтов.
«Многие поклонники «Тоттенхэма», включая меня, хотели бы увидеть возвращение Кейна. Он топ-игрок. Честно говоря, не думаю, что он сделает это [вернется следующим летом] – вероятно, он останется в «Баварии» и будет и дальше там хорошо играть. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром, выиграл чемпионат – дела идут у него превосходно.
Не знаю, что у него на уме. Лично я странник, люблю путешествовать, изучать что-то новое. Он играл здесь [в «Тоттенхэме»] много лет, так почему бы еще немного не насладиться временем в «Баварии»? Но дверь для него всегда открыта. Если хочет перейти, то для нас он более чем желанный футболист», – сказал тренер «Тоттенхэма».