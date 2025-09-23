Кейн и его семья счастливы в Мюнхене. Источники, близкие к игроку, не комментируют возвращение в Англию летом (The Telegraph)
Харри Кейн, вероятно, не собирается уходить из «Баварии».
Ранее появилась информация, что 32-летний нападающий может покинуть мюнхенский клуб следующим летом и вернуться в Англию, чтобы побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ. На счету Кейна 213 мячей, Ширер остается лучшим бомбардиром лиги с 260 голами.
Источники The Telegraph, близкие к Кейну, утверждают, что он и его семья очень довольны жизнью в Мюнхене, и никак не комментируют возможность его ухода из «Баварии» и возвращения в Англию следующим летом.
У англичанина осталось меньше двух лет по контракту с «Баварией». Он может покинуть клуб летом за отступные в 56,7 млн фунтов (65 млн евро – Спортс’‘).
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?52521 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости