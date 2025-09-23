«Сочи» обратится в ЭСК РФС по 5 эпизодам матча с ЦСКА («Матч ТВ»)
«Сочи» намерен обратиться в ЭСК РФС из-за работы арбитра в матче с ЦСКА.
Южане уступили ЦСКА (1:3) в игре Мир РПЛ.
Два мяча ЦСКА забил с пенальти. Первый 11-метровый был назначен после попадания мяча в руку Александру Солдатенкову в результате отскока от его же ноги.
«В «Сочи» планируют обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам: на 20‑й минуте защитник ЦСКА Лукин сыграл рукой возле своей штрафной, два назначенных пенальти в ворота «Сочи», а также игра рукой Кисляком в своей штрафной на 87‑й минуте и игра рукой Мойзесом в своей штрафной на 90‑й минуте», – сообщил источник «Матч ТВ».
Похоже, камбэк ЦСКА начался с ошибочного пенальти. За такую руку же не должны давать, правда?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
