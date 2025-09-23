Гендиректор «Ахмата» об ужесточении лимита: «Все искусственное не есть хорошее. Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться»
В «Ахмате» негативно высказались об ужесточении лимита на легионеров.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».
«Я уже высказывал свое мнение: все искусственное не есть хорошее. Это заблуждение, что если мы уменьшим количество легионеров, у нас появятся в большом количестве российские футболисты [высокого уровня].
Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться», – сказал Ахмед Айдамиров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
