  Гендиректор «Ахмата» об ужесточении лимита: «Все искусственное не есть хорошее. Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться»
6

Гендиректор «Ахмата» об ужесточении лимита: «Все искусственное не есть хорошее. Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться»

В «Ахмате» негативно высказались об ужесточении лимита на легионеров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».

«Я уже высказывал свое мнение: все искусственное не есть хорошее. Это заблуждение, что если мы уменьшим количество легионеров, у нас появятся в большом количестве российские футболисты [высокого уровня].

Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться», – сказал Ахмед Айдамиров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАхмат
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
Ахмед Айдамиров
logoМатч ТВ
