  • Корнеев про пенальти «Ахмата»: «Наилегчайшее касание, которое таковым даже не назовешь. После минуты игрок падает – ну смешно. Если даются такие пенальти, то я ничего не понимаю»
Корнеев про пенальти «Ахмата»: «Наилегчайшее касание, которое таковым даже не назовешь. После минуты игрок падает – ну смешно. Если даются такие пенальти, то я ничего не понимаю»

Игорь Корнеев не согласен с пенальти в матче «Ахмата» с «Пари НН» (2:1).

В конце первого тайма при счете 0:0 главный арбитр Артем Чистяков после вмешательства ВАР назначил 11‑метровый удар в ворота нижегородцев за фол полузащитника Андрея Ивлева на форварде гостей Георгии Мелкадзе. Защитник Усман Ндонг с точки открыл счет в матче.

– Вы поняли, почему тут поставили пенальти?

– Я не понял. По динамике это вообще не смотрелось. Мы видим тут наилегчайшее касание, которое таковым даже не назовешь. После минуты игрок падает, не сразу. Если бы он сразу упал после касания, то можно было бы подумать, что что‑то жесткое. Но здесь настолько все легковесно, что игрок ставит ногу и после этого уже заваливается – ну смешно.

Если даются такие пенальти, то я ничего не понимаю. Со Шпилевским полностью согласен по этому эпизоду. Вообще непонятная история, – отметил бывший полузащитник сборной России.

Шпилевский о пенальти «Ахмата»: «Мне из Европы звонят, люди тоже в шоке, спрашивают: «Здесь всегда так?»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
