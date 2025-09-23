«Ливерпуль» победил 7 раз подряд после проигрыша «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии. Игра с «орлами» в АПЛ – 27 сентября

Победная серия «Ливерпуля» достигла семи матчей.

Команда Арне Слота сегодня одолела «Саутгемптон » (2:1) в Кубке английской лиги.

Ранее были обыграны «Эвертон» (2:1), «Атлетико» (3:2), «Бернли» (1:0), «Арсенал» (1:0), «Ньюкасл» (3:2) и «Борнмут» (4:2). Единственное поражение «красные» потерпели в первом матче сезона – по пенальти от «Кристал Пэлас» в борьбе за Суперкубок Англии.

Именно с «орлами» «Ливерпуль » проведет следующий матч. Он состоится 27 сентября.