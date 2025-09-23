«Ливерпуль» победил 7 раз подряд после проигрыша «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии. Игра с «орлами» в АПЛ – 27 сентября
Победная серия «Ливерпуля» достигла семи матчей.
Команда Арне Слота сегодня одолела «Саутгемптон» (2:1) в Кубке английской лиги.
Ранее были обыграны «Эвертон» (2:1), «Атлетико» (3:2), «Бернли» (1:0), «Арсенал» (1:0), «Ньюкасл» (3:2) и «Борнмут» (4:2). Единственное поражение «красные» потерпели в первом матче сезона – по пенальти от «Кристал Пэлас» в борьбе за Суперкубок Англии.
Именно с «орлами» «Ливерпуль» проведет следующий матч. Он состоится 27 сентября.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?54143 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
