Исак забил дебютный гол за «Ливерпуль» в 3-м матче – «Саутгемптону» с паса Кьезы
Александер Исак впервые забил за «Ливерпуль».
Самый дорогой футболист в истории АПЛ вышел в стартовом составе на матч Кубка английской лиги против «Саутгемптона» и отличился на 43-й минуте. Ассистировал ему вингер Федерико Кьеза.
Исак проводит третью игру в составе «красных» после перехода из «Ньюкасла». Подробно со статистикой 26-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». 1:0 – Исак открыл счет с паса Кьезы. Онлайн-трансляция
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?53428 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости