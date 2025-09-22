  • Спортс
  • Майкл Оуэн: «Исак был лучшим центрфорвардом мира в прошлом сезоне и захотел перейти в лучшую команду мира. Нельзя оправдывать отказ от тренировок, но я понимал его в какой-то мере»
29

Майкл Оуэн: «Исак был лучшим центрфорвардом мира в прошлом сезоне и захотел перейти в лучшую команду мира. Нельзя оправдывать отказ от тренировок, но я понимал его в какой-то мере»

Майкл Оуэн высоко оценил уровень игры Александера Исака.

«В прошлом сезоне он был, вероятно, лучшим центральным нападающим мира, он играл просто невероятно. Великолепная реализация, ум, хорошая обработка мяча, рост, влияние, характер. Неудивительно, что «Ливерпуль» его хотел, но эта сделка всегда была амбициозной, особенно с учетом необходимости усилить и другие позиции.

Нельзя оправдать отказ играть или тренироваться, но в какой-то степени я понимал, что он рассматривал этот переход как шанс всей своей жизни, шанс сыграть за лучшую команду мира, возможно. Поначалу все выглядело довольно мирно, когда он дал понять, что чувствует, но в итоге скатилось в хаос», – сказал экс-форвард «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
logoАлександер Исак
FourFourTwo
logoМайкл Оуэн
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
