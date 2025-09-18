  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о дебюте Исака за «Ливерпуль»: «Он оказался в лучшей форме, чем я ожидал, но болельщики не должны завышать ожидания. Он может хорошо заиграть после 1-2 недель занятий»
4

Слот о дебюте Исака за «Ливерпуль»: «Он оказался в лучшей форме, чем я ожидал, но болельщики не должны завышать ожидания. Он может хорошо заиграть после 1-2 недель занятий»

Арне Слот высказался о дебюте Александера Исака за «Ливерпуль».

Шведский нападающий принял участие в матче против «Атлетико» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:2). Он провел на поле 58 минут и не отличился результативными действиями. 

«Учитывая то, что он отыграл 60 минут, у меня сложилось впечатление, что он в хорошей форме. Не было такого, чтобы через 10 минут он уже сильно устал. Он может довольно хорошо заиграть после одной-двух недель занятий с командой.

За ним приятно наблюдать, и это меня не удивляет. Он оказался в лучшей форме, чем я ожидал, но болельщики не должны завышать ожидания. Мы играем три раза в неделю, и для него это все еще многовато.

У нас есть два отличных центрфорварда, и мы собираемся использовать их обоих на протяжении всей их карьеры здесь», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoАрне Слот
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoАтлетико
logoАлександер Исак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мареска считает, что Та следовало удалить в 1-м тайме за фол на Педро: «Когда кто-то хочет не сыграть в мяч, а просто ударить соперника, это красная, я считаю. Но судьям нужно увидеть кровь»
341 минуту назад
Слот о 3:2 с «Атлетико»: «Такие команды нужно побеждать их оружием – менталитетом. «Ливерпуль» невероятен, если чувствует, что срочно нужно забивать»
645 минут назад
«Ювентус» может подписать Бернарду как свободного агента в 2026-м. Туринцы связывались с агентами хавбека «Сити»
254 минуты назад
Нойер выиграл 100 матчей в Лиге чемпионов. Лишь у Роналду, Мюллера и Касильяса больше побед
859 минут назад
Симеоне про 2:3 с «Ливерпулем»: «Гол ван Дейка оставил горький привкус, но если проигрывать, то так»
14сегодня, 22:29
Кейн – 3-й игрок в истории ЛЧ, забивший 20+ голов за два разных клуба. Ранее это удавалось Роналду и Неймару
7сегодня, 22:29
Компани про 3:1 с «Челси»: «Бавария» играла в свой футбол и не теряла концентрацию. Ребята получили удовольствие и заслужили победу»
3сегодня, 22:22
Симеоне жаловался резервному судье на фанатов «Ливерпуля», показывавших ему средний палец
9сегодня, 22:05Фото
Руководство «Реала» знает, что у Винисиуса и Алонсо не лучшие отношения. Боссы удивились, когда вингер начал матч с «Марселем» в запасе
23сегодня, 21:59
Симеоне про удаление за споры с фанатами: «Нам говорят, что о нас заботятся, но тебя оскорбляют весь матч – и ничего не сказать. Вы не представляете, каково это – терпеть оскорбления 90 минут»
51сегодня, 21:38
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска об 1:3 от «Баварии»: «Челси» может извлечь урок: нужно правильно играть все 95 минут, а не только часть матча. Временами мы были недостаточно хороши»
5сегодня, 22:18
Кейн о 3:1 с «Челси»: «Это был тяжелый матч против сильной команды, но «Баварии» удалось включиться с самого начала. Во втором тайме они устали, а мы этим воспользовались»
3сегодня, 22:09
Палмер про 1:3 с «Баварией»: «Челси» заслуживал большего. Мы хорошо выступили, но упустили свои шансы. Три пропущенных гола – наша собственная вина»
4сегодня, 21:55
Киву о 2:0: «Интер» пытался нейтрализовать сильные стороны «Аякса». Я хотел придерживаться схемы 3-5-2 и не нанести ущерба команде, которая и так была сильна»
1сегодня, 21:54
Льоренте о дубле «Ливерпулю»: «Я думал о трех очках и победе. Сегодня два гола не особо помогли – «Атлетико» нужно решить проблемы»
4сегодня, 21:46
Энрике о 4:0 с «Аталантой»: «Очень хороший матч, «ПСЖ» заслужил победу. О пенальти Барколя мы должны спросить его, а не тренера»
2сегодня, 21:39
Хвича признан лучшим игроком матча с «Аталантой». Вингер «ПСЖ» забил гол на 39-й
4сегодня, 21:32
Ван Дейк с победным голом на 92-й признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» – «Атлетико»
7сегодня, 21:25
Кейн – лучший игрок матча с «Челси» в ЛЧ. Форвард «Баварии» сделал дубль
6сегодня, 21:21
У «Атлетико» 2 поражения, 2 ничьих и 1 победа в 5 матчах сезона
3сегодня, 21:18