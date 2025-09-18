Слот о дебюте Исака за «Ливерпуль»: «Он оказался в лучшей форме, чем я ожидал, но болельщики не должны завышать ожидания. Он может хорошо заиграть после 1-2 недель занятий»

Арне Слот высказался о дебюте Александера Исака за «Ливерпуль».

Шведский нападающий принял участие в матче против «Атлетико » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:2). Он провел на поле 58 минут и не отличился результативными действиями.

«Учитывая то, что он отыграл 60 минут, у меня сложилось впечатление, что он в хорошей форме. Не было такого, чтобы через 10 минут он уже сильно устал. Он может довольно хорошо заиграть после одной-двух недель занятий с командой.

За ним приятно наблюдать, и это меня не удивляет. Он оказался в лучшей форме, чем я ожидал, но болельщики не должны завышать ожидания. Мы играем три раза в неделю, и для него это все еще многовато.

У нас есть два отличных центрфорварда, и мы собираемся использовать их обоих на протяжении всей их карьеры здесь», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».