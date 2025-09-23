Дуэ – 2-й в голосовании за лучшего молодого игрока года по версии France Football, Невеш – 3-й, Йылдыз – 5-й, Хейсен – 6-й, Кубарси – 7-й
Опубликован рейтинг по итогам голосования за трофей имени Раймона Копа.
Приз лучшему молодому игроку года по версии France Football получил Ламин Ямаль. 18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании завоевал эту награду второй раз подряд.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Ламин Ямаль («Барселона»);
2. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
3. Жоау Невеш («ПСЖ»);
4. Эстевао («Челси» / «Палмейрас»);
5. Кенан Йылдыз («Ювентус»);
6. Дин Хейсен («Реал» / «Борнмут»);
7. Пау Кубарси («Барселона»);
8. Родриго Мора («Порту»);
9. Айюб Буадди («Лилль») и Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт «Золотого мяча» в X
