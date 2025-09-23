Дуэ – 2-й в голосовании за лучшего молодого игрока года по версии France Football, Невеш – 3-й, Йылдыз – 5-й, Хейсен – 6-й, Кубарси – 7-й

Опубликован рейтинг по итогам голосования за трофей имени Раймона Копа.

Приз лучшему молодому игроку года по версии France Football получил Ламин Ямаль. 18-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании завоевал эту награду второй раз подряд.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Ламин Ямаль («Барселона»);

2. Дезире Дуэ («ПСЖ»);

3. Жоау Невеш («ПСЖ »);

4. Эстевао («Челси » / «Палмейрас»);

5. Кенан Йылдыз («Ювентус»);

6. Дин Хейсен («Реал» / «Борнмут»);

7. Пау Кубарси («Барселона»);

8. Родриго Мора («Порту»);

9. Айюб Буадди («Лилль») и Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»).