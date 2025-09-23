  • Спортс
  • Семин о 12-м месте Хвичи и «Золотом мяче»: «По титулам он был номером один. Дембеле тоже играл ярко, весело, прекрасно и заслужил»
0

Семин о 12-м месте Хвичи и «Золотом мяче»: «По титулам он был номером один. Дембеле тоже играл ярко, весело, прекрасно и заслужил»

Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия мог получить «Золотой мяч».

Вингер сборной Грузии и «ПСЖ» занял 12-е место в голосовании. Приз достался его партнеру французу Усману Дембеле.

«Дембеле действительно хорошо играл, у него много титулов за сезон: чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, игрок сборной, чемпион Лиги чемпионов. Это заслуженно.

Всегда вручение «Золотого мяча» проходит во Франции, наверное, тоже какая-то симпатия была к Дембеле. Я думал, что будет кто-то из трех – Дембеле, Ямаль и Хвича – одного я угадал.

Вообще, по завоеванным титулам Хвича был номером один. Ко всему прочему, он был и чемпионом Италии (грузин зимой перешел из «Наполи» в «ПСЖ» – Спортс’‘), ключевым игроком команды. Наверное, слишком много факторов учитывали, было много равных претендентов. Дембеле тоже играл ярко, весело, прекрасно. Для меня ничего неожиданного нет.

Реабилитироваться с 12-го места? Он и так играет на высочайшем уровне. И есть много футболистов на таком уровне, которые не получают «Золотой мяч». Например, центральный защитник и капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Он тоже достоин этого.

То, что сейчас Хвича занял 12-е место, не повод для разговоров о «реабилитации». В новом сезоне все начинается заново», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Семин, работавший с Хвичей.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?50373 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Источник: «Р-Спорт»
