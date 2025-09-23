Семин о 12-м месте Хвичи и «Золотом мяче»: «По титулам он был номером один. Дембеле тоже играл ярко, весело, прекрасно и заслужил»

Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия мог получить «Золотой мяч».

Вингер сборной Грузии и «ПСЖ» занял 12-е место в голосовании. Приз достался его партнеру французу Усману Дембеле .

«Дембеле действительно хорошо играл, у него много титулов за сезон: чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, игрок сборной, чемпион Лиги чемпионов. Это заслуженно.

Всегда вручение «Золотого мяча» проходит во Франции, наверное, тоже какая-то симпатия была к Дембеле. Я думал, что будет кто-то из трех – Дембеле, Ямаль и Хвича – одного я угадал.

Вообще, по завоеванным титулам Хвича был номером один. Ко всему прочему, он был и чемпионом Италии (грузин зимой перешел из «Наполи» в «ПСЖ » – Спортс’‘), ключевым игроком команды. Наверное, слишком много факторов учитывали, было много равных претендентов. Дембеле тоже играл ярко, весело, прекрасно. Для меня ничего неожиданного нет.

Реабилитироваться с 12-го места? Он и так играет на высочайшем уровне. И есть много футболистов на таком уровне, которые не получают «Золотой мяч ». Например, центральный защитник и капитан английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк . Он тоже достоин этого.

То, что сейчас Хвича занял 12-е место, не повод для разговоров о «реабилитации». В новом сезоне все начинается заново», – сказал бывший главный тренер «Локомотива» Семин, работавший с Хвичей.