Мостовой про «Золотой мяч»: «Салах, Рафинья и Дембеле – мой топ-3. Ямаль провел фантастический сезон, но он слишком молодой. Победа в ЛЧ перевесила для Усмана»

Александр Мостовой не включил Ламина Ямаля свою тройку «Золотого мяча».

Усман Дембеле из «ПСЖ» вчера получил приз лучшему футболиста мира. Ламин Ямаль из «Барселоны» стал вторым в голосовании, Витинья («ПСЖ ») – третьим, Мохамед Салах («Ливерпуль ») – четвертым, а Рафинья («Барселона ») замкнул пятерку.

«Для меня топ-3 был такой: Салах, Рафинья и Дембеле. Вот эти трое должны были разделить «Золотой мяч».

Ямаль провел фантастический сезон, но он слишком молодой. А Салах на протяжении большого времени не опускает планку и ничего. А таких примеров в мировом футболе столько было, сколько выдающихся футболистов было, но они даже близко не подбирались.

Победа в Лиге чемпионов для Дембеле все-таки дает голоса. Именно это перевесило в том, что Усману дали «Золотой мяч», – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России.