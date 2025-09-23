Быстров о «Спартаке» без Станковича: «Осталось определиться с составом и игрой – и все, самое легкое. И без него попрут, зачем им тренер, блин»

Владимир Быстров высказался о дисквалификации Деяна Станковича и «Спартаке».

Главный тренер красно-белых из Сербии дисквалифицирован на месяц, до 19 октября, за брань в адрес судьи в дерби с «Динамо» (2:2). Он пропустит 5 игр, включая матч с ЦСКА.

– Вы думаете, что эти пять матчей без Станковича могут пойти команде на пользу, она может набрать ход?

– Осталось определиться составом и с игрой – и все. Самое легкое осталось. И без тренера попрут, зачем им тренер, блин (смеется).

– «Спартак» может разогнаться?

– Может как разогнаться, так и упасть, – сказал экс-игрок «Спартака » Быстров в эфире ютуб-канала «О, родной футбол!»