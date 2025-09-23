  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о «Спартаке» без Станковича: «Осталось определиться с составом и игрой – и все, самое легкое. И без него попрут, зачем им тренер, блин»
4

Быстров о «Спартаке» без Станковича: «Осталось определиться с составом и игрой – и все, самое легкое. И без него попрут, зачем им тренер, блин»

Владимир Быстров высказался о дисквалификации Деяна Станковича и «Спартаке».

Главный тренер красно-белых из Сербии дисквалифицирован на месяц, до 19 октября, за брань в адрес судьи в дерби с «Динамо» (2:2). Он пропустит 5 игр, включая матч с ЦСКА.

– Вы думаете, что эти пять матчей без Станковича могут пойти команде на пользу, она может набрать ход?

– Осталось определиться составом и с игрой – и все. Самое легкое осталось. И без тренера попрут, зачем им тренер, блин (смеется).

– «Спартак» может разогнаться?

– Может как разогнаться, так и упасть, – сказал экс-игрок «Спартака» Быстров в эфире ютуб-канала «О, родной футбол!»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?50357 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoВладимир Быстров
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гурцкая о «Спартаке» и выборе состава: «Мне кажется, пишутся шарики с именами. Должны играть Барко и Жедсон – они могут спасти любую ситуацию»
12сегодня, 10:54
Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»
103сегодня, 09:28
Генсек РФС о дисквалификации Станковича: «Тренер являлся рецидивистом. Если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет вариантов»
18сегодня, 07:45
Сергей Ташуев: «Станкович не имеет права так себя вести. Уверен, в Италии он бы не был таким дерзким. Тренер – это сэнсэй, а сэнсэй всегда спокоен»
27вчера, 15:11
Главные новости
Неймар об итогах голосования за «Золотой мяч»: «Рафинья на 5-м месте – это издевательство😂»
45 минут назад
Посол Аргентины в России поставил Месси выше Марадоны: «Лео был Марадоной каждые три дня. Он играет на одном уровне 20 лет, а карьера Диего была довольно короткой»
1823 минуты назад
Кубок Италии. «Милан» примет «Лечче», «Удинезе» против «Палермо», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду
144 минуты назадLive
Антон Фетисов заявил, что бренд РПЛ сильнее, чем КХЛ: «Убедительное доказательство – стоимость спонсорских контрактов и медиаправ. Узнаваемость РПЛ выше, чем у других российских лиг»
1347 минут назад
8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории»
73сегодня, 14:46
Мостовой про обновление штаба Семака в «Зените»: «Меня берите, я тоже посижу. Тем более скамейки с подогревом здесь, с крышей»
7сегодня, 14:40Видео
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Линкольн Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «Саутгемптона»
22сегодня, 14:30
Лапорта о бойкоте «Реалом» «Золотого мяча»: «В спорте нужно уметь проигрывать. Из уважения к номинантам и организаторам мы посещаем церемонии»
57сегодня, 14:18
Вчера Роналдиньо вручал «Золотой мяч», а сегодня возглавил новую лигу в «Невидимке». Сможете угадать 30 легенд?
сегодня, 14:00Телеграм
Зарема об экс-директоре «Спартака» Фетисове: «Классический приспособленец и предатель по сути, любого сдаст в личных интересах. Жаль, что ему не хватило личностных качеств, чтобы стать топом»
16сегодня, 13:54
Ко всем новостям
Последние новости
Наумов о Станковиче: «Его импульсивность мешает «Спартаку». Он концентрируется на судьях, отвлекает игроков, отсюда и плохие результаты. Его удаление на месяц может пойти на пользу команде»
2 минуты назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Джиддой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Вахдой»
311 минут назадLive
РФС выпустил вторую серию фильма «Здесь есть футбол»
16 минут назад
Барко о «Спартаке»: «После одного сезона понял, что это самый большой и народный клуб России. Рад, что оказался здесь»
318 минут назад
Сафонов о 0:1 с «Марселем»: «Игра скатилась в выяснение отношений – сплошные паузы, срывы атак и стыки. «ПСЖ» мог добиться результата, если бы матч оставался именно футбольным»
326 минут назад
Головин может вернуться на поле после октябрьской паузы, сообщили в «Монако». У него травма сухожилия
235 минут назад
Защитник «Пари НН» Карич о матчах со «Спартаком»: «Главное – не бояться громкого имени. Там такие же люди из плоти и крови»
337 минут назад
Семин о 12-м месте Хвичи и «Золотом мяче»: «По титулам он был номером один. Дембеле тоже играл ярко, весело, прекрасно и заслужил»
53 минуты назад
Аленичев о сыне в Португалии: «Поскольку он иностранец, играет мало. Ему будет тяжело добиться таких успехов, каких добился я»
2сегодня, 14:38
Юран о работе в «Серик Беледиеспор»: «Вообще не могу понять, при чем тут Садыгов, я здесь его не видел. Зарплату и премию платят вовремя, у меня карт-бланш»
11сегодня, 14:32