  • Генсек РФС о дисквалификации Станковича: «Тренер являлся рецидивистом. Если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет вариантов»
14

Генсек РФС о дисквалификации Станковича: «Тренер являлся рецидивистом. Если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет вариантов»

Максим Митрофанов прокомментировал дисквалификацию Деяна Станковича.

КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера «Спартака» на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо».

«К сожалению, в данном случае тренер являлся по смыслу дисциплинарного регламента рецидивистом, то есть он неоднократно в течение последнего года нарушал требования.

Поэтому КДК был вынужден таким образом реагировать. Здесь, к сожалению, мы вынуждены иногда применять такие меры воздействия.

Хотелось бы проводить чемпионат и кубок страны без подобных решений.

Мы взяли честную спортивную борьбу, чтобы каждый игрок и тренер мог бы полноценно принимать участие в соревнованиях.

Но, к сожалению, в таких случаях КДК просто вынужден реагировать. Хотелось бы призвать коллег быть менее эмоциональными.

К сожалению, если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет просто никаких вариантов», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoРФС
КДК РФС
ТАСС
