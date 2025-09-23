Генсек РФС о дисквалификации Станковича: «Тренер являлся рецидивистом. Если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет вариантов»
КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера «Спартака» на месяц во всех турнирах под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча против «Динамо».
«К сожалению, в данном случае тренер являлся по смыслу дисциплинарного регламента рецидивистом, то есть он неоднократно в течение последнего года нарушал требования.
Поэтому КДК был вынужден таким образом реагировать. Здесь, к сожалению, мы вынуждены иногда применять такие меры воздействия.
Хотелось бы проводить чемпионат и кубок страны без подобных решений.
Мы взяли честную спортивную борьбу, чтобы каждый игрок и тренер мог бы полноценно принимать участие в соревнованиях.
Но, к сожалению, в таких случаях КДК просто вынужден реагировать. Хотелось бы призвать коллег быть менее эмоциональными.
К сожалению, если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет просто никаких вариантов», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.