Дасаев про Доннарумму и приз Яшина: «Он практически выиграл Лигу чемпионов для «ПСЖ». Единственный вратарь, который мне понравился в том сезоне»

Ринат Дасаев оценил вручение Джанлуиджи Доннарумме приза лучшему вратарю мира.

26-летний футболист сборной Италии, перешедший из «Пари Сен-Жермен » в «Манчестер Сити », получил трофей Льва Яшина от France Football во второй раз в карьере и повторил рекорд Эмилиано Мартинеса.

«Не ожидал увидеть кого-то другого на месте Доннаруммы . Он единственный вратарь, который мне понравился в том году.

Он практически выиграл Лигу чемпионов для «ПСЖ», – сказал бывший голкипер «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Дасаев.