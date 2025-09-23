Дасаев про Доннарумму и приз Яшина: «Он практически выиграл Лигу чемпионов для «ПСЖ». Единственный вратарь, который мне понравился в том сезоне»
Ринат Дасаев оценил вручение Джанлуиджи Доннарумме приза лучшему вратарю мира.
26-летний футболист сборной Италии, перешедший из «Пари Сен-Жермен» в «Манчестер Сити», получил трофей Льва Яшина от France Football во второй раз в карьере и повторил рекорд Эмилиано Мартинеса.
«Не ожидал увидеть кого-то другого на месте Доннаруммы. Он единственный вратарь, который мне понравился в том году.
Он практически выиграл Лигу чемпионов для «ПСЖ», – сказал бывший голкипер «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Дасаев.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?48215 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
