Ямаль – 2-й в голосовании «Золотого мяча», Витинья – 3-й, Салах – 4-й, Рафинья – 5-й, Мбаппе – 7-й
Стал известен топ-10 по итогам голосования «Золотого мяча».
В Париже прошла церемония вручения приза лучшему футболисту года. Его получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
Первая десятка выглядит так:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Витинья («ПСЖ»);
4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
5. Рафинья Диас («Барселона»);
6. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
7. Килиан Мбаппе («Реал»);
8. Коул Палмер («Челси»);
9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»);
10. Нуну Мендеш («ПСЖ»).
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
