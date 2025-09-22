Ямаль – 2-й в голосовании «Золотого мяча», Витинья – 3-й, Салах – 4-й, Рафинья – 5-й, Мбаппе – 7-й

Стал известен топ-10 по итогам голосования «Золотого мяча».

В Париже прошла церемония вручения приза лучшему футболисту года. Его получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

Первая десятка выглядит так:

1. Усман Дембеле («ПСЖ»);

2. Ламин Ямаль («Барселона»);

3. Витинья («ПСЖ»);

4. Мохамед Салах («Ливерпуль »);

5. Рафинья Диас («Барселона »);

6. Ашраф Хакими («ПСЖ»);

7. Килиан Мбаппе («Реал»);

8. Коул Палмер («Челси»);

9. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити»);

10. Нуну Мендеш («ПСЖ»).