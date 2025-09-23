Джанлуиджи Доннарумма: «В «ПСЖ» выдающиеся футболисты, тренер, президент – поэтому хотел остаться. Но я перешел в экстраординарный клуб – в «Ман Сити» меня приняли как члена семьи»

Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что хотел остаться в «ПСЖ».

Итальянский вратарь перешел в «Манчестер Сити » перед закрытием летнего трансферного окна в августе.

«Сложно уходить из клуба, когда прошел через столько позитивных моментов, когда провел много хорошего времени с прекрасными друзьями.

Но правда в том, что я перешел в экстраординарный клуб с экстраординарными футболистами. Они приняли меня как члена большой семьи, и это важно для меня.

Перемены – это сложно, но в «ПСЖ » классные болельщики, выдающиеся футболисты, персонал, тренер, спортивный директор, президент. Вот почему я хотел остаться», – сказал Джанлуиджи Доннарумма .