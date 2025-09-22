  • Спортс
  • Винисиус может уйти из «Реала» в январе. Бразилец недоволен изменившейся ролью в команде (El Chiringuito TV)
Винисиус может уйти из «Реала» в январе. Бразилец недоволен изменившейся ролью в команде (El Chiringuito TV)

Винисиус может уити из «Реала» в январе 2026 года.

По данным El Chiringuito TV, бразилец переживает напряженный период из-за изменившейся роли в команде. В этом сезоне на его счету 6 матчей за «Реал», но ни в одном из них Винисиус не провел на поле все 90 минут.

Отмечается, что в бразильских СМИ появляются жалобы от окружения игрока: раздражение, недоумение и обеспокоенность тем, как эта ситуация может повлиять на его перспективы.

«Если ничего не изменится, Винисиус, возможно, не останется в «Реале» в январе», – сказал журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито.

Действующий контракт 25-летнего вингера с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Алонсо о реакции Винисиуса на замену с «Эспаньолом»: «Не придаю этому большого значения. Я им доволен, после победы все были счастливы»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?14335 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Максим Федер
Источник: El Chiringuito TV
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
logoХаби Алонсо
