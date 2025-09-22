Винисиус может уйти из «Реала» в январе. Бразилец недоволен изменившейся ролью в команде (El Chiringuito TV)
Винисиус может уити из «Реала» в январе 2026 года.
По данным El Chiringuito TV, бразилец переживает напряженный период из-за изменившейся роли в команде. В этом сезоне на его счету 6 матчей за «Реал», но ни в одном из них Винисиус не провел на поле все 90 минут.
Отмечается, что в бразильских СМИ появляются жалобы от окружения игрока: раздражение, недоумение и обеспокоенность тем, как эта ситуация может повлиять на его перспективы.
«Если ничего не изменится, Винисиус, возможно, не останется в «Реале» в январе», – сказал журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито.
Действующий контракт 25-летнего вингера с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Алонсо о реакции Винисиуса на замену с «Эспаньолом»: «Не придаю этому большого значения. Я им доволен, после победы все были счастливы»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?14335 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Максим Федер
Источник: El Chiringuito TV
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости