Винисиус может уйти из «Реала» в январе. Бразилец недоволен изменившейся ролью в команде (El Chiringuito TV)

Винисиус может уити из «Реала» в январе 2026 года.

По данным El Chiringuito TV, бразилец переживает напряженный период из-за изменившейся роли в команде. В этом сезоне на его счету 6 матчей за «Реал », но ни в одном из них Винисиус не провел на поле все 90 минут.

Отмечается , что в бразильских СМИ появляются жалобы от окружения игрока: раздражение, недоумение и обеспокоенность тем, как эта ситуация может повлиять на его перспективы.

«Если ничего не изменится, Винисиус , возможно, не останется в «Реале» в январе», – сказал журналист El Chiringuito TV Маркос Бенито.

Действующий контракт 25-летнего вингера с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

