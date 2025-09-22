  • Спортс
  16-е место Винисиуса – самое низкое в борьбе за «Золотой мяч» за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м
Винисиус Жуниор занял самое низкое место в борьбе за «Золотой мяч» за 4 года.

В этом году вингер «Реала» стал в голосовании 16-м, хотя в прошлом финишировал на второй строчке.

В 2023-м бразилец попал на 6-е место, в 2022-м – на 8-е. До этого в тридцатку лучших его не включали.

