16-е место Винисиуса – самое низкое в борьбе за «Золотой мяч» за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м

Винисиус Жуниор занял самое низкое место в борьбе за «Золотой мяч» за 4 года.

В этом году вингер «Реала » стал в голосовании 16-м, хотя в прошлом финишировал на второй строчке.

В 2023-м бразилец попал на 6-е место, в 2022-м – на 8-е. До этого в тридцатку лучших его не включали.

