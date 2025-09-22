16-е место Винисиуса – самое низкое в борьбе за «Золотой мяч» за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м
Винисиус Жуниор занял самое низкое место в борьбе за «Золотой мяч» за 4 года.
В этом году вингер «Реала» стал в голосовании 16-м, хотя в прошлом финишировал на второй строчке.
В 2023-м бразилец попал на 6-е место, в 2022-м – на 8-е. До этого в тридцатку лучших его не включали.
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?22466 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости